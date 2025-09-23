Hizbullah: Direniş, sahada da siyasette de güçlüdür

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’ndaki Direniş Bloku Başkanı Muhammed Raad, Hizbullah’ın son savaşta karşılaştığı saldırıların büyüklüğüne rağmen dimdik ayakta kaldığını vurguladı. Raad, “Düşmanın saldırıları, bir ülkeyi yok edebilecek, bir orduyu çökertip teslim alabilecek düzeydeydi. Ancak Hizbullah sarsılmadı, yeniden toparlandı ve gücünü sahada kanıtladı” dedi.

El-Meyadin’e konuşan Raad, siyonist rejimin son savaşta Hizbullah’ın tüm yapısını hedef aldığını, ancak örgütün büyük bir direnişle kayıplarını hızla telafi ettiğini söyledi. Ona göre, “Biz savaş sürerken bile yapımızı yeniden inşa ettik ve boşlukları genç, yeni üyelerle doldurduk. Bu, direnişin yenilmezliğinin kanıtıdır.”

Raad, Filistin’e verilen desteğin stratejik bir karar olduğunu belirterek, “Gazze’nin yanında durmak özgürlüğün ve insanlığın yanında durmaktır. Bunun maliyeti olsa da tek yol buydu. Çünkü Filistin’e sırt çevirmek, tüm bölgeyi ateşe atmaktır. Bugün kim Gazze’ye ihanet ederse, yarın bu ihanetten dolayı hesap vermek zorunda kalacaktır” dedi.

Hizbullah yetkilisi, siyonist ordunun “askerî” bir güç değil, “katil bir ordu” olduğunu söyledi: “Bu ordu sadece yıkım ve vahşet üretir. Onların caydırıcılığı, kendi güçlerinden değil, Amerikan desteğinden kaynaklanmaktadır. İsrail, ABD’nin sırtını dayadığı bir suikast ve cinayet makinesinden ibarettir.”

Raad ayrıca Hizbullah ile Emel Hareketi arasındaki bağın stratejik bir ittifak olduğunu vurgulayarak, “Bu birlik, herhangi bir siyasi hesap ya da geçici çıkarın ötesindedir. Bizimle ittifak yapan hiçbir dost bizi terk etmedi, biz de kimseyle bağlarımızı koparmadık. Direniş, bir hedef ve dava temelinde yoluna devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Son olarak Raad, Hizbullah’ın Lübnan’daki varlığının sarsılmaz olduğunun altını çizdi: “Direniş, sahada da siyasette de güçlüdür. Kimse Hizbullah’ın rolünü ortadan kaldıramaz.”