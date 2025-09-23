İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri İşbirliğiyle Yemen’de Stratejik Radar Üssü: Kızıldeniz’de Güvenlik Hamlesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki karmaşık güvenlik ve güç dengeleri, yeni işbirlikleri ve stratejik hamlelerle şekillenmeye devam ediyor. Son gelişmeler ışığında, İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerle Yemen’deki Zukar Adası’na radar ve erken uyarı sistemleri kurma hamlesi dikkat çekiyor. Yerel kaynakların aktardığı bu bilgi, bölgedeki geniş çaplı istihbarat ve güvenlik ağlarının güçlendirildiğine işaret ediyor.

Zukar Adası, Kızıldeniz’in stratejik öneme sahip noktalarından biri olarak, bölgedeki askeri ve ticari hareketliliğin yakın takibi için kritik bir konumda bulunuyor. İsrail ve BAE’nin ortak girişimiyle tesis edilen radar ve erken uyarı sistemleri, özellikle Yemen’deki Sanaa güçlerinin İsrail’e yönelik olası saldırılarını erkenden tespit etmeye yönelik bir “ileri gözetleme üssü” işlevi görüyor. Bu adım, İsrail’in hem kara hem deniz unsurlarını kapsayan tehdit algılama kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Kızıldeniz, dünya ticaret yollarının ve enerji sevkiyatının önemli bir koridoru olması nedeniyle bölgesel güçler açısından stratejik bir alan. Bölgedeki gerilimlerin artması ve Yemen’de devam eden çatışmalar nedeniyle, bu tür gözlem ve erken uyarı tesisleri, hem askeri güvenliğin sağlanması hem de deniz ticaretinin korunması açısından hayati önem taşıyor.

BAE’nin bu süreçteki rolü, Abu Dabi'nin bölgede artan etkisini ve İsrail ile savunma alanındaki işbirliğini güçlendirme stratejilerini yansıtıyor. Yıllardır Yemen’deki iç savaşta etkin olan BAE destekli güçler, bu tür radar tesisleriyle bölgedeki askeri faaliyetlerini daha kapsamlı hale getirirken, İsrail’in de bilgi ve erken müdahale kapasitesine destek sağlıyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin Orta Doğu’daki jeopolitik dengeler üzerinde etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Özellikle İran destekli Husi hareketinin bölgede yarattığı tehditler karşısında bu tür ileri teknoloji üslerin önemi giderek artıyor. Aynı zamanda, Kızıldeniz’de deniz güvenliğinin güçlendirilmesi, uluslararası ticaret açısından da kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, İsrail ve BAE işbirliğiyle Yemen’in Zukar Adası’nda kurulan radar ve erken uyarı sistemleri, bölgedeki mevcut güvenlik dinamiklerini değiştirebilecek önemli bir adım olarak görülüyor. Bu gelişme, Orta Doğu’da hem kara hem de deniz güvenliğinde teknolojik üstünlük ve istihbarat üstünlüğü sağlamaya yönelik uzun vadeli stratejik planların bir parçası olarak değerlendiriliyor.