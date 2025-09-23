Hizbullah Direnişi ve Filistin’e Bağlılık: Muhammed Raad’dan Nasrullah Sonrası Stratejik Vizyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’ın siyasi kanadı Direnişe Vefa Bloku Başkanı Muhammed Raad, el-Meyadin televizyonuna verdiği özel röportajda, grubun lideri Seyyid Hasan Nasrullah’ın kaybı sonrasında yaşanan duygu ve strateji dönüşümünü ayrıntılı biçimde değerlendirdi. Raad, yaşanan şokun ardından direniş iradesinin güçlendiğini ve Filistin davasına bağlılığın yeniden güçlendiğini vurguladı.

Muhammed Raad, Nasrullah’ın direniş hareketindeki vizyonunun derin etkisini ve onun liderliğinin boşluğunun nasıl doldurulacağına yönelik süreci aktardı. Hizbullah’ın, liderinin şehadetiyle moral olarak sarsılsa da, mücadeleden vazgeçmediğine dikkat çekerek, bu dönemin selefleri kadar mücadele kararlılığını pekiştirdiğini belirtti.

Filistin meselesine ilişkin açıklamalarında, bölgedeki direnişin ana eksenlerinden biri olan Gazze’ye verilen desteğin sadece insani değil, aynı zamanda stratejik bir unsur olduğuna dikkat çeken Raad, Gazze’nin bölgesel direniş için merkezi bir sembol ve lojistik üs işlevi gördüğünü söyledi. O, bunun hem Filistin halkının moralini yükselttiğini hem de bölgedeki güç dengelerini etkilediğini ifade etti.

Raad, Hizbullah’ın Filistin’e yönelik desteğini sürdürmesinin, bölgesel dayanışma ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi bağlamında vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Siyasetin yanı sıra askeri ve sosyal destek alanlarında da faaliyetlerin yoğunlaştırıldığının altını çizdi.

Analistler, bu açıklamaların Hizbullah’ın şehadet gibi önemli bir liderlik kaybı sonrası büyük bir dayanışma ve yeniden yapılanma dönemi içinde olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Hareketin Filistin’e olan bağlılığını yeniden teyit etmesi, sadece sembolik bir duruş değil, bölgedeki direniş stratejisinin sürekliliğine dair net bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Muhammed Raad’ın röportajı Hizbullah’ın kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde direniş ruhunun ve Filistin meselesine bağlılığın nasıl korunduğunu ve stratejik açıdan nasıl konumlandığını anlamaya yönelik önemli bir kaynak niteliğinde. Bu açıklamalar, bölgesel siyaset ve direniş alanındaki gelişmeleri takip edenler için yol gösterici bir analiz sunuyor.