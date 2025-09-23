BM raporu: Suriye'de azınlıklara yönelik vahşet uygulanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:BM Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, İnsan Hakları Konseyi’ne yaptığı açıklamada Suriye’deki insan hakları tablosunun korkunç boyutlarda olduğunu bildirdi. Pinheiro, özellikle son aylarda yaşanan gelişmelerin halkın acılarını artırdığını ifade etti.

Pinheiro, Suriye’de işgalci güçlerin ve onların taşeron terör gruplarının yol açtığı keyfi infazlar, zorla kaybetmeler, tutuklamalar ve mülklere el koyma uygulamalarının sürdüğünü vurguladı. Özellikle Alevi toplumu başta olmak üzere pek çok sivilin evlerinden zorla çıkarıldığı, kaçırıldığı ve ağır işkencelere maruz bırakıldığı belirtildi. Ağustos ayında Şam’ın Sümeriyye bölgesinde silahlı grupların çok sayıda Alevi aileyi evlerinden zorla tahliye ettiği ve bu sırada kadınların kaçırılarak cinsel saldırıya uğradığı ya da zorla evlendirildiği bildirildi.

Komisyon raporuna göre, Ocak 2025’ten bu yana Alevilere yönelik saldırılar sistematik boyuta ulaştı. Mart ayında sadece birkaç gün içinde Lazkiye, Tartus ve Hama vilayetlerinde 1400’den fazla sivilin katledilmesi, Pinheiro tarafından “savaş suçu” olarak nitelendirildi. Bu vahşetin, Batı’nın desteklediği sözde “geçici hükümetin güvenlik güçleri” eliyle yapıldığı özellikle kayda geçirildi.

Suriye’nin Süveyda bölgesinde de büyük bir felaket yaşandığına dikkat çekildi. Dürzi ve Bedevi topluluklarını karşı karşıya getiren şiddet olaylarında 200 bin kişi evsiz kaldı, yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Videolarda, Dürzi sivillerin Batı destekli unsurlar tarafından infaz edildiği ve mallarının yağmalandığı belgelenmiş durumda. Aynı şekilde Bedevi halkının da farklı silahlı gruplar tarafından ağır ihlallere maruz kaldığı açıklandı.

Raporda, işgalci İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ayrıca sert bir şekilde kınandı. İşgal rejimi son aylarda başkent Şam dahil olmak üzere Humus, Lazkiye ve Tedmur çevresine sık sık hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar hükümet binaları ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldı; çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Pinheiro, İsrail’in yalnızca hava saldırılarıyla değil, aynı zamanda kara operasyonlarıyla da Suriye’nin güneyinde 1974 ayrım hattı dışındaki toprakları işgal ettiğini, sivilleri zorla göç ettirdiğini ve Suriye vatandaşlarını keyfi olarak alıkoyduğunu söyledi. Bu saldırganlığın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve acilen son bulması gerektiğini vurguladı.