Hizbullah’a karşı küresel kuşatma: Trump Ekonomik Bölgesi planı

Lübnan, şu anda dünyanın önde gelen kapitalist devletleri tarafından koordine edilen ve yatırım planlarını birer silah olarak kullanan yeni bir işgal biçimiyle karşı karşıya. Bu girişimlerin nihai hedefi, İsrail rejimine Arap ülkesi Lübnan üzerinde tam bir dokunulmazlık sağlamaktır.

Lübnan uzun yıllardır bazı Batılı devletlerin ve bölgesel müttefiklerinin hegemonik arzuları nedeniyle yabancı müdahalelere maruz kalmıştır. İsrail’in sayısız katliamları, işgalleri, askeri saldırıları, siyasi müdahaleleri ve gizli operasyonları, ülkenin tarihini derinden yaralamış ve Lübnan direniş grupları, özellikle Hizbullah’ın varlığını meşru ve gerekli kılmıştır.

Batılı medyanın yanlış anlatımlarının aksine, direniş temelsiz değildir; bir halkın maruz kaldığı vahşi koşullara doğal ve haklı bir tepkidir. Bu yüzden Lübnan direnişini siyasi, askeri ve artık ekonomik yollarla zayıflatmaya yönelik tüm girişimler boşa çıkacaktır. Direniş, bu tür müdahalelere karşı organik bir savunma mekanizması olarak varlığını sürdürmektedir.

Hizbullah’ın Lübnan’da ortaya çıkmasına yol açan istikrarsızlık unsurları, bugün çok daha ciddi boyutlarda devam etmektedir. Hizbullah ile İsrail rejimi arasında ilan edilen ateşkese rağmen Lübnan makamları, İsrail’in ülkede binlerce ihlalde bulunduğunu ve sayısız sivilin hayatını kaybettiğini rapor etmiştir. Ateşkesin ardından Güney Lübnan’da beş yeni işgal askeri üssü inşa edilmiştir. İsrail’in hiçbir anlaşmaya riayet etmeden saldırganlığını sürdürmesi, ABD’nin Hizbullah’ı silahsızlandırmak ve İsrail’in Lübnan’daki stratejisini ilerletmek için yeni yollar aramasına yol açmıştır.

ABD, “Trump Ekonomik Bölgesi” adı verilen bir projeyi Güney Lübnan’daki 27 köyde hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bu girişim, Hizbullah’ın sınır bölgelerindeki varlığını sınırlamayı amaçlayan, İsrail’in “güvenlik endişeleri” adı altında meşrulaştırılan bir uygulama olarak lanse edilmektedir.

Cradle sitesi, bu projenin Naqoura’dan Marjayoun bölgesine kadar olan yerleşim yerlerini ele geçirmeyi, bölge sakinlerini zorla yerinden etmeyi ve 1.500–2.000 ABD askerini sahaya konuşlandırmayı öngördüğünü aktarmıştır. Suudi Arabistan ve Katar, bölgedeki yatırımlar aracılığıyla projeyi desteklemiş ve bölgenin yeniden inşasına finansman sağlamayı kabul etmiştir.

Özel Ekonomik Bölgeler, yabancı güçler tarafından uygulandığında, vergi teşvikleri ve gevşek ekonomik düzenlemelerle doğrudan yabancı yatırımı (FDI) teşvik etmeyi amaçlar. Washington koordinasyonunda yürütülen bu projeler, güneş enerjisi, elektrik ve teknoloji merkezleri ile keşfedilmemiş gaz rezervlerinin geliştirilmesini içermektedir.

“İmar ve kalkınma” adı altında sunulan bu açık ekonomik emperyalizm ve fiili askeri işgal, Lübnan ekonomisini güçlendirme ve Güney’de istikrar sağlama amacıyla masum bir girişim gibi gösterilmektedir. Oysa neoliberal planın gerçek amacı, Lübnan’ın kaynaklarını ve halkını sömürerek ABD ve Arap yatırımcıların sermaye birikimini genişletmek ve Lübnan’ın ekonomik kırılganlığını, siyasi itaat sağlamada bir araç olarak kullanmaktır.

Bu şekilde Lübnan, yapısal olarak ABD’ye ve dolayısıyla İsrail’e bağımlı hale gelecek; Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki sosyal, ekonomik ve siyasi altyapısı tamamen hedef alınacak ve İsrail’in işgal planları uygulanabilir hale gelecektir.

Bu yılın Mart ayında, Washington Institute for Near East Policy gibi Amerikan düşünce kuruluşları, Hizbullah’sız ve ABD denetiminde yeniden kurgulanmış bir Lübnan planını açıkça ortaya koymuştur. Hanin Ghaddar ve Zohar Palti tarafından kaleme alınan “Trump, Lübnan’da Bir ‘Riviera’ Hedeflemeli” adlı politika analizi, Washington, Avrupa ve Körfez ülkelerinin Hizbullah’ı zayıflatmak için izleyebileceği bir yol haritası sunmaktadır.