Colani'den normalleşme itirafı: İsrail'le anlaşmak barış getirecek

HTŞ rejimi lideri Colani, Suriye'nin uluslararası topluma dönüş sürecinde olduğunu savunarak, "İsrail'le yapılacak herhangi bir anlaşmanın başarısı, bölgede barışın yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin New York kentinde bulunan Orta Doğu Enstitüsü'nde katıldığı panelde konuşma yaptı.

Enstitünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Şara, konuşmasında, Suriye'nin dış politikada diplomatik çalışmalara hız verdiğini ve uluslararası topluma geri dönüş yolunda ilerlediğini söyledi.

Şara, New York ziyaretinin, ülkesinin uluslararası topluma dönüşünün simgesi olduğuna işaret ederek "İsrail'le yapılacak herhangi bir anlaşmanın başarısı, bölgede barışın yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Gücün İsrail'e barış getirmeyeceğin söyleyen Şara, "İsrail'le çözüme ulaşmak için diplomatik çalışmaları harekete geçirdik." diye konuştu.

Şara, "Bizler kimseye tehdit kaynağı olmayacağız." diyerek İsrail'in 8 Aralık 2024 tarihinden öncesine geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Şara, Suriye'nin bölünmesinden söz edilmesinin, yalnızca Suriye'ye değil, komşu ülkelere de zarar vereceğini vurgulayarak "Bu, özellikle Türkiye ve Irak için geçerli." ifadesini kullandı.