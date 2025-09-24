Batı'nın silahsızlandırma planı: İran ve bölgeyi işgale uygun hale getirme projesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik dayatmalarını sert bir dille reddederek, Washington yönetiminin gerçek hedefini ifşa etti. Rehber, ABD ile yürütülmesi öngörülen müzakereleri “tam bir çıkmaz” olarak tanımladı ve Amerikalıların niyetinin İran’ın nükleer ve savunma kapasitesini yok etmek olduğuna dikkat çekti.

Salı gecesi yapılan ve tüm ülkede canlı yayınlanan konuşmasında İmam Hamanei, ABD’nin İran’ın füze menzilini 500 kilometrenin altına düşürme talebini “ülkeyi savunmasız bırakma ve teslim alma projesi” olarak nitelendirdi. Rehber, bu talebin ardında yatan amacın İsrail’i korumak olduğunu vurguladı:

“Amerika, Siyonist rejimi güvenceye almak için İran’ın savunma gücünü hedef almaktadır. Onların talebi basit bir teknik mesele değil, doğrudan ülkemizin bağımsızlığına yönelik bir saldırıdır.”

Ayetullah Hamanei, özellikle uranyum zenginleştirme hakkının İran için geri dönülmez bir mesele olduğunu belirterek, “Milletimiz, zenginleştirmeyi durdurmamızı isteyenlere asla boyun eğmez, aksine bu sözü söyleyenin ağzına vurur” dedi. Bu ifadeler, İran’ın hiçbir şart altında nükleer teknolojiden vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Rehber ayrıca, geçmişte ABD’nin imzaladığı uluslararası anlaşmaları kendi eliyle çiğnediğini hatırlatarak, Washington’un güvenilmezliğini ortaya koydu:

“Tehdit ve baskı altında müzakere eden hiçbir millet şerefli değildir. Bugün Amerika, İran’ı masaya çekmek için tehdit dili kullanıyor ama milletimiz böyle bir zillete asla rıza göstermeyecektir.”

Konuşmasında 8 yıllık kutsal savunma dönemine ve şehitlerin fedakârlıklarına da değinen Hamaney, “O gün cephelerde şehitlerimizin kanıyla elde edilen direniş ruhu, bugün de milletimizin yolunu aydınlatıyor. Zaferin yolu birlik, iman ve kendi imkânlarımıza yaslanmaktır” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney’in bu sözleri sadece İran halkına değil, tüm bölge direniş cephesine de mesaj niteliği taşıyor: ABD ve İsrail’in baskıları ve komploları boşa çıkacak; İran, ne savunmasından ne de bağımsızlığından taviz verecek.