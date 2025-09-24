BM komitesi: İsrail Suriye’de yeni bölgeleri işgal etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne sunulan son rapor, Suriye’de yaşanan trajedinin boyutlarını bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası Araştırma Komitesi Başkanı, hazırladığı raporda işgalci İsrail rejiminin Suriye’nin güneyinde yeni bölgeleri işgal ettiğini ve bu saldırıların siviller arasında büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtığını bildirdi.

Raporda, Temmuz 2025’te Süveyda’da yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle 200 bin sivilin evsiz kaldığı, yüzlerce kişinin ise hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtildi. Bu durum, emperyalist güçlerin desteklediği terör unsurlarının halkı hedef alan saldırılarının yıkıcı sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Ayrıca, terör gruplarının kontrolündeki bölgelerle Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG/YPG) arasında imzalanan anlaşmanın çöktüğü ve bunun çatışmaları daha da derinleştirdiği vurgulandı. Rapor, ülkede binlerce IŞİD unsurunun varlığının sürdüğüne dikkat çekerek, bu durumun Suriye halkı için yeni bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Komite raporunda özellikle, Siyonist rejimin sistematik saldırılarının, Suriye’nin egemenliğini açıkça ihlal ederek yeni işgallere dönüştüğü vurgulandı. İsrail’in düzenlediği saldırıların geride geniş çaplı yıkım bıraktığı, masum sivillerin hayatına mal olduğu kaydedildi.

Öte yandan raporda, Batılı ve Amerikan destekli planların sonucu olarak Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana ülkede akan kanın durmadığı hatırlatıldı. İç savaşın kışkırtılması, terör örgütlerinin beslenmesi ve işgalci İsrail’in saldırılarının birleşmesiyle Suriye, emperyalizmin ve siyonizmin kanlı oyunlarının en açık hedefi haline gelmiş durumda.