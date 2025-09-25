Hizbullah'tan hükümetlere uyarı: İsrail'le yan yana olmak hüsran getirir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’nda Direnişe Bağlılık Grubu temsilcisi Hasan İzzettin, ABD’nin Lübnan’a yönelik tehdit ve müdahalelerine tepki göstererek, silahların Lübnan halkını korumak için kutsal olduğunu ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda kullanılmadığını vurguladı.

İzzettin, bir anma töreninde yaptığı açıklamada, Lübnan yetkililerinin ABD’nin açık müdahalelerine ve ülkeye yönelik tehditlerine karşı kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. Başbakan Navaf Selam’ın hükümet açıklamalarını önceliklerine göre uygulaması gerektiğini kaydeden Ezzeddin, bu önceliklerin başında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına son verilmesi ve işgal altındaki topraklardan tamamen çekilmesi olduğunu vurguladı.

İzzettin ayrıca, Lübnan hükümetinin ülkedeki yıkımları onarmak, mağdurlara ve zarar gören ev sahiplerine tazminat ödemek gibi konularda bütçe 2026’da gerekli kaynakları ayırması gerektiğini ifade etti. Hükümetin, ülkenin yeniden inşasını direnişin silahsızlandırılması koşuluna bağlamaktan vazgeçmesi gerektiğini belirten İzzettin, bunun Lübnan’ın ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

ABD’nin Lübnan Büyükelçisi Tom Barrack’ın Siyonist İsrail lehine yaptığı açıklamalara da tepki gösteren İzzettin, “Washington’a güvenmek, özellikle İsrail konularında, sadece hayal kırıklığı getirir” dedi. Ezzeddin, ABD’nin hiçbir zaman İsrail’in çıkarları dışında hareket etmediğini ve Lübnan’ın ulusal çıkarlarına önem vermediğini vurguladı.

Bu açıklamalar, ABD’nin özel temsilcisi Tom Barrack’ın birkaç gün önce Lübnan’a yönelik provokatif sözleri üzerine geldi. Barrack, Lübnan ordusunu İsrail’e karşı güçlendirmeyeceklerini, aksine içerde halk ve Direniş’e karşı kullanacaklarını duyurmuştu.