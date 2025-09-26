Yemen’den Siyonist rejime hipersonik darbe: Filistin-2 Yafa’yı vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgalci İsrail’e karşı yeni bir operasyon düzenleyerek işgal altındaki Yafa bölgesinde çok başlıklı “Filistin-2” hipersonik balistik füzesiyle bir dizi hassas hedefi vurduğunu duyurdu. Perşembe gecesi yapılan açıklamada, bu saldırının İsrail’in Yemen’e yönelik son saldırıları ve Gazze’de sürdürdüğü soykırıma yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde faaliyet gösteren ya da bu güzergâhlardan geçen tüm sivil ve askeri şirketlere ve gemilere kimliklerini açık şekilde beyan etmeleri çağrısında bulunuldu. Aksi halde hedef alınacakları ve tüm sorumluluğun kendilerine ait olacağı uyarısı yapıldı.

Yemen ordusu, operasyonların artan bir tempo ile süreceğini, bunun ülkenin savunması ve Gazze’ye destek için devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları durdurmadığı sürece askeri operasyonların yoğunlaşarak süreceği ifade edildi.

Yeni füze operasyonu, İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’daki sivil mahallelere düzenlediği saldırıda en az 8 kişinin yaşamını yitirmesi ve 142 kişinin yaralanmasının hemen ardından geldi. İsrail’in bu saldırıları, bölgedeki savaşın genişlemesi ve direniş cephesinin karşı hamlelerini artırmasına yol açtı.

Yemen kuvvetleri ayrıca, 2023 Ekim’inde Gazze’de başlatılan soykırımın ardından İsrail’e silah ve askeri kaynak aktarımını engellemek amacıyla stratejik bir deniz ablukası uygulamaya başladıklarını hatırlattı. Bu çerçevede, işgal altındaki bölgelerde birçok füze ve İHA operasyonu gerçekleştirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 65 bin 208 Filistinli katledildi.