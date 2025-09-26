Direniş Cephesi'nin stratejik aklı: Şehit Haşim Safiyüddin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Hizbullahı’nın önde gelen isimlerinden Seyyid Haşim Safiyeddin, hem siyasi hem de askeri kanatta üstlendiği sorumluluklarla örgütün en önemli liderlerinden biri olarak tanınıyordu. 1964’te Güney Lübnan’daki Deyr Kanun en-Nahr köyünde dünyaya gelen Safiyeddin, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın kuzeni ve en yakın yol arkadaşıydı. Genç yaşta Irak ve İran’da aldığı dini eğitimlerin ardından Hizbullah’ın kuruluş aşamasında hareketin saflarına katıldı.

1990’lı yıllardan itibaren Hizbullah’ın siyasi ve askeri yapısında üst düzey görevler üstlenen Safiyeddin, özellikle Güney Beyrut’un 2006’daki 33 Gün Savaşı sonrası yeniden inşasında oynadığı rol ile öne çıktı. O, bu yeniden inşayı “İsrail’in yıkım siyasetine karşı yeni bir zafer” olarak tanımlamıştı. Yıllar içinde Hizbullah’ın yürütme konseyi, direniş konseyi ve cihad konseyi başkanlığı gibi kritik görevleri üstlendi.

ABD 2017’de Seyyid Haşim Safiyeddin’i “terör listesi”ne aldı ve 2018’de yaptırım uyguladı. Ancak o, özellikle 7 Ekim 2023 sonrası Gazze’ye yönelik Siyonist saldırılar başladığında, Filistin halkına ilk destek veren Hizbullah lideri oldu. 8 Ekim’de Beyrut’un güneyinde yaptığı tarihi konuşmada “Kalplerimiz, akıllarımız, ruhlarımız, silahlarımız ve füzelerimiz sizinle” diyerek Gazze’nin yanında olduklarını ilan etti. Bu konuşma, Hizbullah’ın Gazze cephesine destek operasyonlarının başlangıcı oldu.

Safiyeddin’in stratejik vizyonu yalnızca Lübnan’la sınırlı değildi. O, Filistin’den Yemen’e, Irak’tan Suriye’ye uzanan Direniş Cephesi’nin ortak mücadelesini “Birleşik Cephe Stratejisi” adıyla teorileştiren öncülerden biriydi. Ona göre Filistin’e yönelik her saldırı, tüm bölgeye yönelik bir savaştı. Direnişi sadece askeri bir hareket değil; toplum, siyaset ve inançla bütünleşen bir hayat projesi olarak görüyordu.

8 Ekim 2024’te Siyonist rejim, Seyyid Haşim Safiyeddin’i hedef alarak şehit etti. İşgalci İsrail, uzun süre kurtarma ekiplerinin saldırı yerine ulaşmasını engelledi. Nihayet 23 Ekim’de Hizbullah, Safiyeddin’in şehadetini resmen ilan etti.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, şehadet sonrası yaptığı konuşmada, Safiyeddin’in Siyonist saldırıdan önce Hizbullah’ın yeni Genel Sekreteri olarak seçildiğini açıkladı. Böylece Safiyeddin, yalnızca “Hizbullah’ın ikinci adamı” değil, aynı zamanda şehadetinden hemen önce direnişin en üst düzey sorumlusu olarak belirlenmişti.