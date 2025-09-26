İşgalci İsrail Yemen'i vurdu: 9 şehit, 174 yaralı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail’in başkent Sana’ya düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 9’a, yaralıların sayısının ise 174’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre, şehitler arasında 2 kadın ve 4 çocuk bulunuyor; yaralılardan ise 35’i kadın, 59’u çocuk. Açıklamada, bu rakamların “kesinleşmemiş” olduğu, can kayıplarının artabileceği vurgulandı.

İsrail savaş uçakları dün Sana’nın güney, doğu ve batı bölgelerindeki sivil mahalleleri ve altyapı tesislerini hedef aldı. Saldırılarda evler, sivil yapılar ve kritik hizmet merkezleri ağır hasar gördü.

Siyonist rejimin Yemen’e yönelik saldırılarının, Sana yönetiminin Gazze’ye verdiği destekten duyulan korku ve öfkenin sonucu olduğuna dikkat çekiliyor. İşgal rejimi, Yemen halkını cezalandırarak Gazze’ye yönelik direnişi zayıflatmaya çalışırken, Sana yönetimi ise taviz vermeyeceğini, Gazze’ye destek amacıyla askeri operasyonları sürdüreceğini net biçimde ifade ediyor.