Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, zulmüyle yalnızlaşıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu ve ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Washington’da yaptığı temasların sonrasında yurda döndü.

ABD ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden yine çok sayıda devlet ve hükümet başkanının iştirak ettiği Genel Kurul görüşmelerine, Türkiye olarak, güçlü bir katılım sağladıklarını belirtti.

Bu yılki Genel Kurul'a özel olarak Gazze'deki soykırım ve genel olarak Filistin davasının damgasını vurduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu yılki Genel Kurul’a özel olarak Gazze'deki soykırım, genel olarak Filistin davası damgasını vurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere, 10 Batılı ülke daha Filistin'i tanıdıklarını açıkladı. Özellikle Güvenlik Konseyi üyesi bu iki ülkenin tanıma kararları tarihi niteliktedir. Bu noktaya gelinmesinde şüphesiz biz, ve bizim gibi tarihin doğru tarafında duran ülkelerin diplomatik gayretlerinin büyük etkisi oldu. Böylece Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'nin üzerine çıktı." dedi.

İki devletli çözüme verilen desteğin hem nitelik hem de nicelik olarak artmasının fevkalade önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak bu desteğin sahaya yansıması için uluslararası toplumun kararlı bir şekilde hareket etmesine ve tedbir almasına ihtiyaç var. İsrail, attığı pervasız adımlar ve işgal politikalarıyla bu çabaları boğmayı amaçlamaktadır. Takip ettiğiniz üzere ben de hem Genel Kurul'a hitabımda hem Amerikan Başkanı Sayın Trump'la Gazze konulu toplantımızda hem de Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenen konferansta münhasıran, bu hususa dikkat çektim. Biz bu yöndeki gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Genel Kurul'a hitabında Türkiye için öncelik taşıyan, diğer uluslararası meseleleri etraflıca anlatma imkanı bulduğunu aktaran Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru haklarının savunulması başta olmak üzere Suriye, Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgemize barış, bunun yanında istikrar getirmek için sarf ettiğimiz gayretlere değindik." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'deki temasları öncesinde Türk-Amerikan Toplumu temsilcileriyle bir araya geldiğini söyleyen Erdoğan, ekonomi alanındaki temasları çerçevesinde Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.