Colani normalleşmeyi hayal ederken Siyonist İsrail tankları Suriye'de geziyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İşgalci İsrail güçleri, bu sabahın erken saatlerinde Suriye’nin güneyindeki Dera kırsalında yer alan Abidin ve Arida köylerine baskın düzenledi. Yermuk Havzası bölgesine yapılan bu kara saldırısında, Siyonist İsrail askerleri sivillerin yaşadığı mahallelere yayılarak evlere baskın yaptı ve en az bir kişinin esir alındığı bildirildi.

Bölge halkının aktardığına göre, saldırılar sırasında Siyonist İsrail rejimine ait insansız hava araçları hem Yermuk Havzası hem de Dera’nın kuzey kırsalı üzerinde yoğun uçuş gerçekleştirdi. Bu gelişme, son dönemde Suriye topraklarında artan İsrail ihlallerinin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

Suriye’nin farklı bölgeleri uzun süredir işgalci İsrail’in sistematik saldırılarına maruz kalıyor. Bu saldırılar; Dera ve Kuneytra kırsalındaki sınır köylerine yönelik tecavüzler, Şam çevresine düzenlenen hava saldırıları ve altyapıyı hedef alan bombardımanlarla birlikte sürüyor.