Devrim Muhafızları: Kudüs Özgürlüğüne Kadar Direniş Sürecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları, üst düzey komutanları General Abbas Nilfuruşan ve Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadeti üzerine yayımladıkları bildiride, direnişin Kudüs özgürlüğüne kavuşana kadar süreceğini ilan etti. Bildiride, direnişin sadece askeri bir çaba değil aynı zamanda yenilmez bir kültür olduğu ve bu kültürün bölge halkları arasında güçlenerek devam ettiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları, bölgedeki tüm halklara direniş yolunu sürdürme çağrısında bulunarak, Kudüs'ün özgürleştirilmesi için desteklerini artıracaklarını belirtti. General Abbas Nilfuruşan, 2025 yılı içinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden önemli bir askerî lider olarak hafızalarda yerini korurken, Seyyid Hasan Nasrallah da Lübnan’da Hizbullah’ın karizmatik lideri olarak direnişin simgelerinden biri olarak anılıyor.

Bu açıklama, İsrail-İran geriliminin yüksek olduğu, bölgedeki çatışmaların ve siyasi dinamiklerin hala yoğun olduğu bir zamanda geldi. Devrim Muhafızları'nın bu bildiriyle hem şehid liderlerin mirasını yaşatmak hem de direniş hareketine moral ve güç vermek amacı taşıdığı görülüyor.

Bildiride, direnişin sadece bir askeri mücadele değil, aynı zamanda bölge halklarının ortak kültürel ve siyasi duruşu haline geldiği ve Kudüs’ün özgürlüğü için verilen mücadelenin tüm Orta Doğu halklarının ortak davası olarak görülmeye devam ettiği vurgulandı. İran ve Hizbullah arasında yakın koordinasyonun, bu direniş mesajında güçlü biçimde yansıdığı dikkat çekiyor.