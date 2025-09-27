Trump’ın 21 maddelik planı: Ateşkes maskesi altında direnişi tasfiye

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu ile yapacağı görüşmede gündeme getireceği “Gazze ateşkes planı”, direnişi tasfiye etmeyi hedefleyen yeni bir emperyalist projeyi gözler önüne serdi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya’nın aktardığına göre Trump’ın 21 maddelik planı, BM Genel Kurulu oturumları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok Müslüman ülke liderinin de bulunduğu toplantıda tartışıldı.

Plana göre ilk aşamada, katil İsrail hapishanelerinde yıllardır işkence gören binlerce Filistinlinin serbest bırakılacağı belirtiliyor. Ancak bunun karşılığında Hamas’ın silah bırakması ve Gazze’yi terk etmeyi kabul eden direnişçilerin affedilmesi şart koşuluyor. Bu durum, Filistin halkının meşru direniş hakkını hedef alan bir tuzak olarak değerlendiriliyor.

Plan, Gazze’nin yönetimini geçici olarak Arap ülkelerinden oluşturulacak askeri bir güce devretmeyi öngörüyor. Bu adım, Filistinlilerin kendi iradesine dayalı yönetim hakkını yok sayan bir dış müdahale niteliği taşıyor. Gazze’nin yeniden inşası için öngörülen 5 yıllık süreç de yine Batılı ve Arap konsorsiyumların denetimine bırakılıyor.

Washington’un en önemli “garanti” olarak sunduğu Batı Şeria’nın ilhak edilmemesi ise aslında sahte bir vaat. Zira İsrail işgal rejimi yıllardır yasa dışı yerleşimlerle Batı Şeria’yı fiilen parçalamış durumda. Planın ön koşulu olarak Hamas’ın silah bırakması ise, direnişi zayıflatma ve İsrail’in işgalini kalıcılaştırma girişimi olarak dikkat çekiyor.