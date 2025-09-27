  1. Ana Sayfa
Trump’ın 21 maddelik planı: Ateşkes maskesi altında direnişi tasfiye

27 Eylül 2025 - 17:40
News ID: 1732082
Trump’ın gündeme getirdiği 21 maddelik sözde ateşkes planı, Gazze’de direnişi silahsızlandırmayı ve Filistin’i dış müdahalelerle yönetmeyi amaçlıyor. Serbest bırakılacak Filistinli esirler bir “ödül” gibi sunulurken, Hamas’ın silah bırakması ve Gazze’den çekilmesi ön şart haline getiriliyor. Batı Şeria’nın ilhak edilmemesi vaadi ise işgalin gerçekliğini gizlemeye yönelik bir manevra olarak görülüyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu ile yapacağı görüşmede gündeme getireceği “Gazze ateşkes planı”, direnişi tasfiye etmeyi hedefleyen yeni bir emperyalist projeyi gözler önüne serdi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya’nın aktardığına göre Trump’ın 21 maddelik planı, BM Genel Kurulu oturumları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok Müslüman ülke liderinin de bulunduğu toplantıda tartışıldı.

Plana göre ilk aşamada, katil İsrail hapishanelerinde yıllardır işkence gören binlerce Filistinlinin serbest bırakılacağı belirtiliyor. Ancak bunun karşılığında Hamas’ın silah bırakması ve Gazze’yi terk etmeyi kabul eden direnişçilerin affedilmesi şart koşuluyor. Bu durum, Filistin halkının meşru direniş hakkını hedef alan bir tuzak olarak değerlendiriliyor.

Plan, Gazze’nin yönetimini geçici olarak Arap ülkelerinden oluşturulacak askeri bir güce devretmeyi öngörüyor. Bu adım, Filistinlilerin kendi iradesine dayalı yönetim hakkını yok sayan bir dış müdahale niteliği taşıyor. Gazze’nin yeniden inşası için öngörülen 5 yıllık süreç de yine Batılı ve Arap konsorsiyumların denetimine bırakılıyor.

Washington’un en önemli “garanti” olarak sunduğu Batı Şeria’nın ilhak edilmemesi ise aslında sahte bir vaat. Zira İsrail işgal rejimi yıllardır yasa dışı yerleşimlerle Batı Şeria’yı fiilen parçalamış durumda. Planın ön koşulu olarak Hamas’ın silah bırakması ise, direnişi zayıflatma ve İsrail’in işgalini kalıcılaştırma girişimi olarak dikkat çekiyor.

