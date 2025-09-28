Batı’nın Gazze planı: Blair ve Trump’tan yeni işgal senaryosu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Cezire’nin aktardığına göre, Siyonist rejim Gazze’deki soykırımını sürdürürken şehit sayısı 65 bine ulaştı, yüzbinlerce kişi de yaralı, kayıp, sakat ya da göçmen durumuna düştü. Sahada kanlı katliam devam ederken, uluslararası arenada “savaş sonrası Gazze” senaryoları tartışılıyor.

İngiliz Economist dergisi, bazı Batılı ve Arap merkezlerin “Gazze’nin geleceği” için planlar sunduğunu bildirdi. En tartışmalı proje ise eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in öncülük ettiği ve BM gözetiminde 5 yıl sürecek bir “uluslararası vesayet” mekanizması. Bu planın finansmanını Körfez ülkelerinin üstleneceği, ABD’li isimler, özellikle de Trump’ın damadı Jared Kushner tarafından desteklendiği aktarıldı. Trump’ın bizzat bu planı Blair ve Siyonist yetkililerle koordine ederek bazı Arap ve Asyalı liderlere sunduğu kaydedildi.

Ancak Filistin halkının geniş kesimi, bu projenin yeni bir işgal biçimi olduğundan endişeli. İngiltere’nin sömürgeci geçmişi ve Blair’in Irak savaşındaki rolü bu kaygıları artırıyor. Hamas, Gazze’de bağımsız bir yönetimin önünü açabilecek siyasi bir vizyona destek verebileceğini belirtse de, eğitim ve sağlık gibi alanlarda direniş unsurlarını dışlamaya yanaşmıyor.

Öte yandan, Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi Batı desteğiyle Gazze’ye dönmeyi hedefliyor. Netanyahu hükümeti ise işgalin sürmesi konusunda ısrarcı. İsrail’in bazı bakanları Gazze’nin emlak ve mülk zenginliklerinden söz ederken, Tel Aviv yönetimi “savaş sonrası” tartışmaları oyalama taktiği olarak kullanıyor.

Haaretz gazetesine göre plan, BM Güvenlik Konseyi onaylı bir uluslararası otorite ve çok uluslu askeri gücü öngörüyor. Financial Times ise Blair’in aylardır bu projeyi Arap başkentlerine satmaya çalıştığını, fakat ciddi itirazlarla karşılaştığını yazdı.

Trump’ın önerisinde ise ateşkes karşılığında tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Siyonist güçlerin yerine uluslararası bir gücün geçmesi ve Gazze’nin geçici olarak uluslararası gözetimde bir Filistinli komite tarafından yönetilmesi yer alıyor. Planda Hamas’ın rolü tamamen reddediliyor.