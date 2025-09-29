İsrail Savunma Sanayisi Krizde: Gazze Savaşı ve Avrupa Yaptırımları Milyar Dolarlık Kayba Yol Açtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları, hem bölgesel hem de küresel siyasette yankı bulmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri, insan hakları ihlalleri ve savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkilerine ilişkin artan eleştirilerle birlikte, İsrail’e yönelik yaptırımlarını genişletti. Bu durum, İsrail savunma sanayisini önemli bir çıkmaz noktasına getirdi.

Son aylarda İsrail menşeli savunma firmaları, Avrupa pazarında yüz milyonlarca avro değerinde silah ve askeri teknoloji sözleşmelerini üst üste kaybetti. Bazı büyük alıcılar, kamuoyu baskısı ve etik kaygılarla sözleşmelerini iptal ederken, Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar savunma şirketleri için ciddi kısıtlamalar getirdi. Devam eden iptal dalgası, milyarlarca dolarlık anlaşmaların da risk altında olduğunu işaret ediyor.

Bu gelişmeler, İsrail’in küresel askeri ihracat kapasitesinde belirgin bir daralmaya yol açarken, savunma sanayisindeki en büyük aktörler ciddi mali darboğazlar yaşamakta. Şirketler, likidite sıkıntısı ve yatırım eksikliği gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı; bu da sektördeki istihdamı ve Ar-Ge çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Diğer yandan, Gazze’de yaşanan insani kriz karşısında uluslararası toplumun tepkisi giderek sertleşirken, İsrail’in diplomatik izolasyonu artıyor. Bu tablo, savunma sanayisinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik boyutlarda da risk altında olduğuna işaret ediyor.

Filistin direnişi cephesinde ise bu gelişmeler, İsrail’in bölgedeki askeri hegemonyasında kırılmalar ve etkinin yumuşaması olarak değerlendiriliyor. Uzun vadede, savaş ve işgal politikalarının sürdürülebilirliğinin sorgulanması, İsrail’in dış politika ve savunma stratejilerinde köklü değişikliklere zorlanabileceğinin sinyallerini veriyor.

Sonuç olarak, Gazze savaşı ve Avrupa’daki siyasi baskıların birleşimi, İsrail savunma sanayisini ekonomik ve siyasi krizin eşiğine taşıdı; bu durum, çatışmanın sadece saha değil, küresel ekonomik ve diplomatik arenada da ciddi dalgalanmalara yol açtığını gösteriyor.