Yaptırım maskesi düştü: ABD'nin 'İnsan Hakları' naraları altında işlediği devlet suçu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bu eğilimi eleştirerek şunları söyledi: "Ülkeler, insan hakları üzerinde yıkıcı etkisi olan ve insani ihtiyaçları şiddetlendiren her türlü tek taraflı zorlayıcı tedbiri askıya almalı veya iptal etmelidir." BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne göre, her türlü yaptırım uygulaması uluslararası hukuka tamamen uygun olmalı ve her türlü zorlayıcı tedbirin uygulanması, insan hakları üzerindeki pratik etkileri açısından düzenli olarak gözden geçirilmeli ve yeniden değerlendirilmelidir.

BM Özel Raportörü Alena Dohan da ülke ziyaretlerine, konuya özgü çalışmalarına ve kaynaklardan aldığı bilgilere atıfta bulunarak, tek taraflı yaptırımların ve bunların aşırı derecede uygulanmasının, hedef ülkelerdeki insanların insan haklarından yararlanmasını etkilediğini açıkladı.

Tek taraflı yaptırımlar, BM Antlaşması'nı iki açıdan ihlal etmektedir: BM Antlaşması'nın 1. Maddesinin 3. fıkrasına göre, devletler arasında ekonomik ve insani açıları olan uluslararası sorunları çözmede işbirliği ilkesi, Birleşmiş Milletler'in amaçlarından sayılır. Tek taraflı tedbirler, ancak herkesçe kabul edilen koşullar çerçevesinde uygulandığında uluslararası toplum için kabul edilebilir; aksi takdirde, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulmuş ve işbirliğinin onaylanmış ilkelerinden biri olduğu BM Antlaşması'na dayanan tüm uluslararası sistem ve düzen tehdit altında olacaktır.

Bu arada, ABD'nin özellikle ekonomik biçimde tek taraflı yaptırım uygulama bağımlılığı son on yıllarda giderek daha belirgin hale gelmiştir. Esas olarak gayri meşru siyasi hedeflere ulaşmak için ilerleyen bu hastalıklı ABD bağımlılığının en önemli sonuçlarından biri, hedef ülkelerin ve bölgelerin insanlarının insan haklarının ihlal edilmesidir. Son yıllarda, ekonomik yaptırımlar, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşı çeşitli iddialarla uygulayan ABD'deki farklı hükümetlerin gözde araçları haline gelmiştir.

Barack Obama hükümeti ve ondan önce George W. Bush hükümeti, sayısız ulusal güvenlik ve dış politika sorunuyla başa çıkmak için yaptırımları kullandı. Donald Trump hükümeti de bu uygulamayı takip etti ve yaptırımların kullanımını daha da genişletti.

Yaptırımların, Donald Trump hükümetinin ulusal güvenlik ve dış politika sorunlarına verdiği yanıtın kilit parçası olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.

ABD hükümetlerinin yaptırımlara, özellikle de tek taraflı ekonomik yaptırımlara artan güveni, Trump hükümetinde zirveye ulaşmıştır.

Ekonomik yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, ticaretin kısıtlanmasını, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi finansal kurumlara erişimin engellenmesini ve seyahat yasağının uygulanmasını içerir. Bu yaptırımlar çoğunlukla batılı aktörler tarafından gelişmekte olan ve sömürge sonrası ülkelere karşı kullanılmaktadır.

Yaptırımlar Akademik Literatürde Nasıl Tanımlanır?

Yaptırımlar, en azından teoride, jeopolitik hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, insani maliyetleri olsa bile, ulusal güvenlik hedeflerine ulaşma açısından etkili olmaları mümkün müdür? Akademik literatüre göre durum böyle değildir.

Bu konudaki en iyi araştırmalar, yaptırımların politika yapıcılar tarafından belirlenen standartlara göre bile başarısız olduğunu göstermektedir. Ayrıca, son birkaç on yıldaki araştırmalar, yaptırımların iddia edilen veya gizli siyasi hedefleri ilerletmek yerine genellikle ters tepki verdiğini göstermektedir.

Yaptırımlar, Amerikan halkına jeopolitik hedeflere ulaşmak için önemli bir araç olarak satılırken, ekonomik yaptırımlar aslında yalnızca bu ülkenin iç siyasi hedeflerine hizmet etmektedir. Bu nedenle, Vaşington'un ekonomik yaptırımlara aşırı güvenmesini anlamak, bu tür politikaların dış politika alanında bir şey elde etmek için tasarlandığını varsaymaktan ziyade, iç siyasi kısıtlamalara ve amaçlanan siyasi hedeflere bakmak daha faydalıdır.

İnsan Haklarını Geliştirme Bahane Edilerek Yaptırım

Arka arkaya gelen ABD hükümetleri, bazı durumlarda, çeşitli ülkelere karşı tek taraflı ekonomik yaptırımları uygulamayı, bu yaptırımların hedef ülkelerde insan haklarını geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla uygulandığını iddia ederek meşrulaştırmaya çalışmaktadır; hiçbir temeli olmayan bir iddia.

Bu temelsiz insan hakları iddialarının arkasındaki gerçek hedef, meşruiyetten yoksun oldukları için insan hakları bahaneleri arkasına saklanmak zorunda kalan siyasi ve ekonomik çıkarlardır.

Ancak, ABD'nin hedef ülkelerdeki insan hakları ihlalleri bahanesiyle uyguladığı yaptırımlar, bu ülkelerin insanlarının insan hakları üzerinde ciddi olumsuz etkiler yapmış ve bazı durumlarda, Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi, feci sonuçlar doğurmuştur. Çok taraflı ve tek taraflı yaptırımlar arasında temel farklılıklar vardır; temel fark, tek taraflı yaptırımların yaygın olarak yasa dışı olmasıdır.

Dünya çapında uygulanan tek taraflı yaptırımların %80'inden fazlasını elinde bulunduran ABD, onlara dış politika aracı olarak giderek daha fazla güvenmekte, öyle ki bu yaptırımlar 2001 ile 2021 yılları arasında yaklaşık %933 artmıştır.

Şu anda dünya nüfusunun üçte birini, 30 ülkede etkileyen bu yaptırımlar, bireyleri, kuruluşları ve ekonomik faaliyetleri hedef alan karmaşık bir yasa dışı önlem ağına dayanmaktadır.

ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının yasa dışı olması, ABD'nin bu araca olan bağımlılığı hakkındaki süregelen tartışmanın konusudur. Uzmanlar, bu yaptırımların devlet egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinde ısrar etmektedir.

Onların argümanına göre, ABD'nin tek taraflı yaptırımları, 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi, DTÖ taahhütleri ve GATT ve Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri gibi anlaşmaları ihlal etmektedir.

Ayrıca, birçoğu, Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı (1993) ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin çok sayıdaki kararı da dahil olmak üzere, insan hakları hukukunu ihlal etmektedir.

Bazı uzmanlar ayrıca ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını insanlığa karşı suç ve zorlama veya saldırganlık eylemi olarak tanımlamıştır.

Buna ek olarak, tek taraflı yaptırımlar uluslararası yasal normları baltalamakta ve uluslararası hukuku iç politikaya tabi kılarak, ABD'nin diğer ülkeler üzerinde hegemonya dayatma yaklaşımını güçlendirmektedir; uluslarötesi kapsamları egemenliği, insan haklarını ve yasal işbirliğini baltalamakta ve onları bir tür devlet suçu haline getirmektedir.

Yaptırımlar Bir Devlet Suçu Olarak

ABD'nin yaptırım aracını kullanması, bu ülkenin diğer ülkelerin iç işlerine uzun süredir devam eden siyasi ve sömürgeci müdahale tarihinin önemli bir parçasıdır; yaptırımlar sömürgeci ekonomik politika cephaneliğinde yer alır ve orantısız bir şekilde Küresel Güney ülkelerini hedef alır.

ABD, tek taraflı yaptırımların etkinsizliğini ve insani zararlarını gözlemlemesine ve anlamasına rağmen, bu aracı kullanmaya devam etmekte ve insani krizlere neden olmaktadır; bu tür krizlerin örnekleri Latin Amerika'da görülebilir.

Bu durum, yaptırımların çeşitli alanlardaki zarar verici etkileri nedeniyle bir tür devlet suçu olarak tanınması gerektiği haldedir.

Üzerinde fikir birliğine varılan tanıma göre, devlet suçu, ulusal veya uluslararası hukuku veya insan haklarını ihlal eden ve savaş suçları, soykırım, zorunlu yer değiştirme ve ekonomik sömürü dahil olmak üzere sistematik zarara neden olan devlet yetkililerinin veya kurumlarının eylemlerini içerir.

Araştırmacılar, devlet suçunun tanımlanmış yasal ihlallerin ötesine geçtiğini ve resmen suç sayılmasa bile ciddi zarar veren eylemleri içerdiğini savunmaktadır. Bu perspektiften bakıldığında, yaptırımlar, ekonomik mülksüzleştirmeyi, insan hakları ihlallerini ve küresel güç asimetrilerinin pekiştirilmesini mümkün kılan ve onları sömürgeciliğin ve örgütlü devletin daha geniş suç bilimiyle aynı hizaya getiren zorlama araçları olarak işlev görür.

Uzmanlar, yaptırımların emperyalist şiddet aracı olarak, meşruiyetlerine meydan okuma sürecini ve onları sürdüren güç yapılarını ortadan kaldırmayı kolaylaştırmak için bir devlet suçu olarak tanınması gerektiğinde ısrar etmektedir.

ABD'nin Ulusal Yargı Yetkisi Olmadan ve Evrensel Yargı Yetkisinin Yokluğunda Yaptırımları Uzun Süreli Kullanımı

BM Özel Raportörü Alena Dohan, 2023 yılında, ABD'yi yabancı kişilere karşı yaptırım uygulamak için uluslarötesi yargı yetkisi kullandığı için eleştirdi.

Bu uygulamanın insan hakları ihlalleri endişeleri doğurduğunu vurgulayarak, "ABD, ulusal ceza yargı yetkisi olmadan ve evrensel yargı yetkisinin yokluğunda, bireylere ve kuruluşlara karşı yıllardır yaptırımlar uyguluyor" dedi.

BM'nin bu raportörü, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının uygulanmasının ardından sıradan vatandaşların insan haklarına verilen zararlara atıfta bulunarak, "Bu yaptırımlar çalışma hakları, seyahat özgürlüğü ve bu şirketlerle bağlantılı olabilecek yabancı uyruklu kişilerin hakları üzerinde etkiliyor" dedi.

ABD'nin Yaptırım Aracının Tarihi Başarısızlıkları

ABD'nin tek taraflı yaptırımları, insani ve insan hakları maliyetleri dayatmasına ve uluslararası hukukun açık ihlallerine rağmen, Vaşington için sürekli ve kalıcı başarısızlıklar kaydetmesine rağmen uygulanmaya devam ediyor.

"Neden o zaman ABD bu kadar çok ekonomik yaptırım kullanıyor?" önemli sorusunun yanıtı, yaptırımların popülaritesinin, beyan edilen hedeflere ulaşma yeteneklerinden ziyade, ABD'li politikacıların iç çıkarlarıyla daha fazla ilgili olmasıdır.

Yaptırımlar Askeri Savaşlardan Daha Ölümcül

ABD, dünyada en çok yaptırım uygulayan ülkeler listesinin başında yer alırken, bilimsel incelemelerin ve araştırmaların bulguları, yaptırımların sıradan insanların yaşamları üzerinde ciddi sonuçları olduğunu, yoksulluğu şiddetlendirdiğini göstermektedir.

The Lancet dergisindeki yeni bir incelemenin bulguları, tek taraflı yaptırımların, özellikle de ABD tarafından uygulananların, savaş kadar ölümcül olabileceğini ortaya koydu. 1970'lerden bu yana, yılda 500.000'den fazla insan yaptırımlar nedeniyle hayatını kaybetti ve birincil kurbanlar çoğunlukla çocuklar ve yaşlılar oldu.

Beyaz Saray'ın Oval Ofis sakinleri tarafından yaptırımların şiddet içermeyen alternatifler olarak kullanıldığı iddiası, tıp dergisi Lancet'in son raporunda bu zorlayıcı tedbirlerin askeri savaşlardan daha ölümcül olduğunu vurguladığı sırada ortaya atılıyor. Son on yılda, tek taraflı yaptırımların dünya çapında yılda yaklaşık 560.000 ölüme neden olduğu tahmin ediliyor.

Bu konudaki araştırmacı Mark Weisbrot, "Yaptırımlar, ABD'nin ve bazı müttefiklerinin tercih edilen silahı haline geliyor, bunun nedeni askeri eylemden daha yıkıcı olmamaları değil, muhtemelen kayıplarının daha az görünür olmasıdır" diye açıkladı. Weisbrot, yaptırımlar ve savaşın aynı şey olabileceği fikrini kabul etmeye açıkça yakındı.

ABD'li devlet yetkilileri, medya kuruluşları ve birçok aktivist, yaptırımlardan kaynaklanan aşırı ölüm oranlarına karşı körler ya da onları görmezden gelmeyi seçiyorlar.

Sonuç: Yaptırımlar Bir Tür Devlet Suçudur

ABD'li güç tüccarları için tek taraflı yaptırımları uygulamak için her zaman özel bir gerekçe vardır; dönemin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 1996'da Irak'a yönelik yaptırımları meşrulaştırırken "Buna değer" demişti.

Gerçek şu ki, ABD Irak'ta 500.000 çocuğu öldürdü.

ABD, insan hakları savunucusu olduğunu iddia ederken, yaptırımların uzun vadeli ve dolaylı sonuçlarını çok iyi bilmesine rağmen, askeri savaşa alternatif narasıyla yaptırım aracını sıklıkla kullanmaya devam ediyor.

Başka bir deyişle, ABD hükümetlerinin bakış açısından, yaptırımlar pratikte işe yaramaz ve ahlaki olarak yıkıcıdır, ancak siyasi açıdan uygundur.