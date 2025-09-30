Trump’ın “ateşkes planı”: Gazze’de işgali kalıcılaştırma girişimi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında 20 maddelik sözde “Gazze ateşkes planını” açıkladı. Ancak planın ayrıntıları, Washington’un asıl önceliğinin Tel Aviv’in güvenliği ve çıkarları olduğunu, Filistin halkının temel haklarının ise tali ve belirsiz vaatlerle geçiştirildiğini ortaya koyuyor.

Trump, Hamas’ın öneriye onay vermemesi halinde İsrail’in saldırılarını sürdürmesine yeşil ışık yakacağını duyurdu. Bu durum, ABD’nin arabulucu değil doğrudan işgal rejiminin suçlarına ortak olduğunun göstergesi oldu.

Planın en dikkat çekici maddeleri, direnişin silahsızlandırılması, tünellerin yok edilmesi ve tüm askeri altyapının ortadan kaldırılması şartına bağlanırken; Gazze’nin yeniden inşası, ablukanın kaldırılması ve Filistinli esirlerin özgürlüğü konularında net bir takvim ya da bağlayıcı hüküm yer almadı. Siyonist esirlerin serbest bırakılması için 72 saatlik kesin süre öngörülürken, binlerce Filistinli tutsağın özgürlüğü muğlak, sınırlı ve pazarlığa açık şekilde bırakıldı.

Plan ayrıca, Gazze’nin gelecekte Hamas’ın ve direnişin tamamen dışlandığı, Batı’nın güdümündeki teknokrat bir komiteye devredilmesini öngörüyor. Sözde “barış konseyi” adı altında Trump’ın başkanlığında uluslararası bir gözetim mekanizması kurulacak ve bu süreçte Siyonist işgalcinin güvenliği öncelikli olacak.

Trump’ın Gazze için açıkladığı ekonomik vaatler de içi boş, kaynakları ve finansörleri belirsiz projelerden ibaret. Halkın iradesi yok sayılırken, direnişin etkisizleştirilmesi ve işgal rejiminin dayatmalarının kurumsallaştırılması hedefleniyor.