Trump'ın Gazze planına sert tepki: Amaç savaşta kazanılamayanı siyasetle almak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Trump ve ortakları, Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik planını, yalnızca Siyonist esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki direnişin tasfiyesi gibi net maddeler içermesine ve Filistinlilerin haklarından hiç bahsetmemesine rağmen, geniş medya yaygarasıyla tanıtıyorlar.

Tasnim Haber Ajansı, Uluslaraf Bölüm: ABD ve Siyonist rejimin Filistinlileri teslim olmaya zorlama ve İsrail'in savaş yoluyla elde edemediğine ulaşma çabalarının bir parçası olarak, ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da işgalci rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik planını açıkladı.

20 maddeden artı bir haritadan oluşan bu plan, Gazze Şeridi'ndeki siyasi, güvenlik ve idari durumu temelden yeniden şekillendiriyor ve daha önce bizzat Trump tarafından açıklanan veya son dönemde bazı uluslaraf ve bölgesel taraflarca teşvik edilen, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını Hamas'ın tasfiyesiyle veya hatta Filistin sorununu sona erdirmeyle bağdaştıran planlarla bağlantılı.

Trump'ın Gazze'deki Savaşı Sona Erdirmek İçin Belirsiz Planının Detayları

Beyaz Saray tarafından yayınlanan planın başında, Gazze'nin "terörizm" ve "aşırıcılıktan" (Filistin direnişine atıf) arındırılmış bir bölge olması gerektiği belirtiliyor ve buna karşılık Gazze'nin, nüfus merkezlerinin değişimini ve hatta bu şeridin nüfus boyutunu içeren titiz programlara göre yeniden inşa edileceği ifade ediliyor.

Bu Trump planı ayrıca, işgalci Siyonist rejimin askerlerinin kademeli çekilmesini direnişin silahsızlandırılmasıyla ilişkilendiriyor ve tüm ölü ve canlı Siyonist esirlerin, ömür boyu hapse mahkum olmuş 250 Filistinli esirle değiş tokuşunu ve savaştan sonra işgalci rejim tarafından gözaltına alınan 1700 Gazze sakini serbest bırakılmasını talep ediyor.

Buna paralel olarak, Trump'ın planı, silahsızlanmayı kabul eden Hamas üyelerinin, isterlerse güvenli geçiş noktaları aracılığıyla Gazze Şeridi'ni terk edebileceklerini belirtiyor. Bu madde "Genel Af" başlığı altında adlandırılıyor.

Söz konusu plana göre, Washington ayrıca, BM, Kızılay ve diğer uluslararası kuruluşların gözetiminde, Ocak 2025 ateşkes anlaşmasında belirtildiği şekilde acil insani yardım akışını garanti altına almayı ve Refah Sınır Kapısı'nın önceki anlaşmada yer alan aynı mekanizmalara göre yeniden açılmasını taahhüt ediyor.

Gazze Şeridi'nin yönetimi konusunda ise bu plan, Trump'ın başkanlık yapacağı ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi uluslararası liderlerin de yer alacağı "Barış Konseyi" adlı bir kurul gözetiminde, siyasi olmayan ve teknokratlardan oluşan bir Filistinli komite oluşturulmasını öneriyor.

Bu kurul, Filistin Yönetimi reforme edilene kadar yeniden inşa ve bütçe yönetiminden sorumlu olacak ve ondan sonra Yönetim Gazze'nin idaresini devralabilir. Ayrıca söz konusu planda, Gazze'de özel bir ekonomik bölgenin oluşturulmasını da içeren, Trump'ın Gazze'deki ekonomik kalkınma planının başlatılmasından bahsediliyor ve Gazze sakinleri bu şeritte kalabilir veya gidebilir.

Bu plan ayrıca, Hamas ve diğer Filistinli grupların hiçbir şekilde Gazze'nin yönetimine katılmayacağını, tüneller ve silah üretim tesisleri de dahil olmak üzere askeri altyapının tamamen yok edileceğini ve Gazze Şeridi'nin dış fonlarla finanse edilen kapsamlı bir silahtan arındırma sürecine tabi olacağını belirtiyor.

Güvenlik garantileri konusunda ise plan, Ürdün ve Mısır'ın işbirliğiyle, Gazze'deki Filistin polis güçlerinin eğitilmesi, geçiş noktalarının denetlenmesi ve İsrail ile koordinasyon içinde sınırların kontrol edilmesi görevini üstlenecek geçici bir uluslararası güç oluşturulmasını öneriyor. Tel Aviv ayrıca Gazze'den kademeli olarak çekilmeyi taahhüt ediyor ancak tampon bölgeyi koruyacak.

Teslimiyet İçin Bir Plan

Ancak Trump ve birçok Amerikalı ve Siyonist bu planı tanıtırken, ABD-İsrail müzakerelerinden haberdar kaynaklar, son saatlerde olan bitenin, İsrailli müzakerecilerin sunduğu değişiklikler yoluyla Trump'ın planının patlamasına ve içeriğinin boşaltılmasına benzediğini ve bu teklifi öyle karmaşık hale getirdiğini ki yorumlanmasının ve üzerinde anlaşmaya varılmasının zor olduğunu, önerilen orijinal versiyonun uygulanmasının ise imkansız olduğunu belirttiler.

Kaynaklar, bu nedenle İbrani medyasındaki (Yedioth Ahronoth ve Times of Israel gazeteleri gibi) ve bir dizi Amerikan medyasındaki (Axios web sitesi gibi) Trump ve Netanyahu'nun Gazze planında anlaştıkları yönündeki iyimserliğin anlaşılabileceğini ifade ettiler.

Kaynaklar, İsrail'in iyimserliğinin, Trump'ın planının uygulama mekanizmasının belirsiz olması ve bu mekanizmalar hakkında İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne yardım girişi dışında hiçbir şeyin net olmamasından kaynaklandığını vurguladılar.

Trump'ın planının tüm ana maddelerinde ve Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün de dahil olmak üzere Arap ülkelerinin geçen hafta içinde sunduğu değişikliklerde belirsizlik mevcut.

Bu arada, birçok Filistinli ve Arap tarafı bu Trump planını reddederek, Filistin halkına yönelik yeni bir komplo ve saldırı olarak görüyor ve bunun, İsrail'in saldırganlığını meşrulaştıran ve Filistinlileri haklarından mahrum bırakan tek taraflı bir Amerikan-Siyonist anlaşması olduğunu vurguluyor.