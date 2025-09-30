Batı Asya için uyarı: Trump’ın Gazze planı barış değil, teslimiyet projesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Eski Mısır Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eski Genel Müdürü Muhammed El-Bera’dei, Arap işbirlikçi yönetimlerin açıkça destek verdiği Trump’ın Gazze planının bölge için tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulundu.

Tesnim’in aktardığına göre, El-Bera’dei, Beyaz Saray’da düzenlenen Trump-Netanyahu basın toplantısını dinlediğini belirterek, “Filistin’in değil, tüm Arap bölgesinin mevcut durumu ve geleceği beni derinden üzdü” dedi.

El-Bera’dei, Trump’ın planının bir “barış planı” değil, tam anlamıyla “teslimiyet ve ABD’ye boyun eğme planı” olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray, 7 Ekim sonrası Tel Aviv’in 250 Filistinli esir ve 1700 Gazze sakini için serbest bırakılacağı iddiasıyla Trump’ın önerdiği ateşkes planını duyurmuştu. Plana göre, İsrailli esirlerin dönüşünden sonra Hamas üyelerinden silahsızlanmayı kabul edenler affedilecek ve insani yardımlar Birleşmiş Milletler gözetiminde Gazze’ye ulaştırılacak. Ayrıca Gazze yönetimi geçici olarak teknokratlardan oluşan ve siyasi bağı olmayan bir komiteye devredilecekti.

Gazze’de Filistin Hükümeti Medya Ofisi, Trump planına tepki göstererek, bunun İsrail işgalini meşrulaştırdığını ve Filistin halkını ulusal, siyasi ve insani haklarından mahrum bırakmayı amaçladığını açıkladı. Ofis, “Trump’ın savaşın durdurulması olarak sunduğu bu plan adil ve gerçekçi bir çözüm değil; sadece İsrail işgalini meşrulaştırmak ve Filistin halkının haklarını gasp etmek için dayatılan yeni bir vesayettir” ifadelerini kullandı.