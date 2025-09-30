Sessiz soykırım: Gazze'de 453 kişi açlıktan şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail rejiminin bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan şehit olanların sayısının 150'si çocuk olmak üzere 453'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 35'i çocuk 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şehit olduğu ifade edildi.

Katil İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.