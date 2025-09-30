Hizbullah'tan hükümete çağrı: ABD’nin küstahlığına sert cevap verilmeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’ndaki “Direnişe Sadakat” bloğu başkanı Muhammed Rad, bölgeyi hedef alan “Amerikan-İsrail komplolarına” dikkat çekerek, direnişin asla düşmanın iradesine boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Raad, bu projelerin amacının direnişi zayıflatmak, halkları umutsuzluğa sürüklemek, siyasi ve medya ablukasıyla direnişin imajını yıpratmak olduğunu belirtti. Hizbullah’ın kurucu lideri şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın inşa ettiği direnişin, düşmanın hiçbir planına fırsat vermeyeceğini ifade etti.

Hizbullah’ın Lübnan Parlamentosu’ndaki diğer önde gelen isimlerinden Hüseyin Hac Hasan ise, ABD’nin bölgedeki gerçek niyetlerinin açıkça ortaya çıktığını söyledi. ABD’nin Suriye ve Lübnan temsilcisi Tom Barak’ın “İsrail işgalden çekilmeyecek, orduyu iç savaş için destekliyoruz” sözlerini hatırlatan Hasan, Beyrut yönetimine sert bir tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Hac Hasan, Lübnan hükümetinin bu açıklamalara sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu, devletin halkın çıkarlarını savunduğunu kanıtlaması gerektiğini vurguladı. Hizbullah yetkilisi ayrıca, “Silah direnişin onurudur, asla terk edilmeyecek” ifadeleriyle örgütün direniş hattını korumakta kararlı olduğunu dile getirdi.