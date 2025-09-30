Yemen: Trump’ın Gazze planı yalnızca Hamas’ı yalnızlaştırma girişimi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Ferah, Trump’ın sözde Gazze ateşkes planını “gerçek dışı, adaletsiz ve uygulanamaz” olarak nitelendirdi. Tasnim’in aktardığına göre el-Ferah, bu planın amacının Hamas’ı yalnızlaştırmak, Filistin direnişine sorumluluk yüklemek ve Siyonist işgale karşı yükselen küresel öfkeyi yatıştırmak olduğunu söyledi.

El-Ferah, “Trump bu planı tek başına hazırlayıp dayatıyor. Filistinli hiçbir taraf sürece dahil edilmedi. Trump’ın kendisini ‘Barış Konseyi Başkanı’ ilan etmesi ve hiçbir mekanizma sunmaması gülünçtür” ifadelerini kullandı.

Bu çıkış, Trump ve Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki ortak basın toplantısında sözde ateşkes planının duyurulmasının ardından geldi. Washington’un ortaya koyduğu metin, öncelikle Siyonist esirlerin serbest bırakılmasını şart koşarken, binlerce Filistinli esir için belirsiz ve sınırlı bir özgürlük öngörüyor. Plan ayrıca, Hamas’ın silahsızlandırılması, bazı üyelerinin sürgün edilmesi ve Gazze’nin yönetiminin Batı güdümünde teknokratik bir komiteye devredilmesini içeriyor.