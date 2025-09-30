Avrupa'dan Trump'ın açıklamalarına destek yağdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirme girişimini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Montenegro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Portekiz'in her zaman desteklediği ilkeleri bünyesinde barındıran, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme girişimini memnuniyetle karşılıyorum. İsrail Başbakanı'nın açık sözlülüğü, Arap ve Avrupalı ​​ortakların katılımı ve uluslararası toplumun duyarlılığı umut verici. Portekiz, her iki halk için de adil ve kalıcı bir barışın başlangıç ​​noktası olabilecek bu girişimi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşılayarak, tarafları fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

AB Konseyi Başkanı Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Hollanda

Hollanda'da geçici hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Trump'ın planıyla savaşın sonunun görünür hale geldiğini belirten Schoof, "Şimdi Hamas'ın da onay vermesi gerekiyor. Ateşkes, kitlesel insani yardıma güvenli erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılması artık hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planın korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu ve bunun kaçırılmaması gerektiğini bildirdi.

Bakan Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.