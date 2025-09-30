Kolombiya Dışişleri Bakanı Villavicencio: Soykırım karşısında başımızı eğemeyiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Başkent Bogota'da basın toplantısı düzenleyen Willavicencio, Cumhurbaşkanı Petro ile dayanışma amacıyla ABD vizesinden gönüllü olarak vazgeçeceğini açıkladı.

Uluslararası hukuku savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Willavicencio, "Bunun (Petro'nun vizesinin iptal edilme konusu) Gazze'deki soykırımı kınayan Uluslararası İnsani Hukuk'u savunmak için yapılan gösterilere karşı bir ceza olduğunu düşünüyoruz. İlişkiler (ABD ile) açıkça gergin çünkü Gazze'de yaşanan soykırıma duyarsız olmayacağımızı net şekilde ifade ediyoruz." dedi.

Kolombiya'nın uluslararası düzeyde insan haklarını, barışı ve çok taraflılığı savunmayı sürdüreceğini belirten Willavicencio, Cumhurbaşkanı Petro'nun New York'taki protestolara barışçıl amaçla katıldığını ve dünyadaki tüm savaşların sona erdirilmesi çağrısı yaptığını aktardı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara da değinen Willavicencio, "Ülkemizin bu olaylar karşısındaki onurlu duruşuna itiraz eden siyasi partiler, iş dünyası örgütleri veya vatandaşlar olabilir. Onları bunu kabul etmeye zorlayamayız ancak hükümetin tutumu açıktır. Soykırım karşısında başımızı eğemeyiz." ifadesini kullandı.

Kolombiya basınına göre Petro'ya destek amacıyla Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk sekreteri Augusto Ocampo, Maliye Bakanı German Avila Plazas, Sanayi ve Ticaret Müfettişi Cielo Rusinque ve Maden ve Enerji Bakanı Edwin Palma da ABD vizelerinden gönüllü olarak vazgeçecek.