İsrail Stratejik Yenilgiyi Kabul Edemiyor: İran’dan Sert Açıklama

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Lideri’nin askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İsrail’in son çatışmalarda stratejik olarak yenildiğini belirtti. Safevi, Tel Aviv’in yaşadığı kayıpları kamuoyundan gizlemek için yoğun çaba harcadığını ifade etti. Bu durum, İsrail’in askeri ve psikolojik açıdan zayıfladığını gösteriyor.

