Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zübeydi’den İki Devletli Çözüm Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydaros el-Zübeydi, Birleşik Arap Emirlikleri devlet medya organına verdiği demeçte, hem İsrail-Filistin çatışmasında hem de Yemen’deki karmaşık iç savaş sürecinde iki devletli çözüm modelini desteklediklerini açıkladı. Zübeydi, bu yaklaşımın, uzun yıllardır devam eden bölgesel sorunların çözümünde anahtar rol oynayabileceğini ifade etti.

Zübeydi, İsrail ve Filistin arasındaki uzun süredir devam eden ihtilafın, ancak karşılıklı egemenliğe dayanan iki devletli bir modelle çözümlenebileceğine dikkat çekti. Bu modelin, tarafların bağımsızlık ve güvenlik taleplerini dengeleyecek bir çerçeve sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki barış sürecinin yeniden canlanmasına zemin hazırlayacağını savundu.

Yemen bağlamında da Güney Geçiş Konseyi'nin temsilcisi, ülkenin kuzey ve güney bölgeleri arasındaki sorunların, benzer şekilde iki ayrı devlet anlayışı çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirtti. Zübeydi, Yemen’deki çatışmaların sona erdirilmesi ve siyasi istikrarın sağlanması için taraflar arasında diyalog ve uzlaşmanın öncelikli olduğunu, iki devletli çözümün bu hedeflere ulaşmada hayati bir unsur olduğunu aktardı.

Ayrıca, Zübeydi bölgesel aktörlerin ve uluslararası toplumun Yemen ve İsrail-Filistin krizlerine yaklaşımında iki devletli çözümü desteklemesinin, sahada kalıcı bir istikrar oluşturacağını ileri sürdü. Bu modelin, hem siyasi hem de güvenlik bağlamında tarafların meşruiyetini tanıyacak bir yapı oluşturacağını, böylece çatışmaların uzun vadede azalmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.