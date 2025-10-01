Filistinli Gruplardan Lübnan Kamplarında Birlik Çağrısı: Silah Teslimi ve Yaşam Koşulları Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da yaşayan Filistinli direniş grupları, işgalcilere karşı mücadeleyi güçlendirmek ve kamplardaki olumsuz koşulları iyileştirmek amacıyla kritik bir işbirliği sürecine girdi. Bölgesel ve uluslararası emperyalist baskılarla yıllardır eziyet edilen mültecilerin hayat standartlarını yükseltmek ve direniş saflarını sağlamlaştırmak için ortak tutum belirlenmeye çalışılıyor.

Görüşmelerin merkezinde kamplardaki silahların teslimi konusu var. Bu, hem kamplarda yaşanan iç şiddeti azaltmayı, hem de Filistin halkının birlik ve disiplinini güçlendirmeyi hedefleyen adım olarak görülüyor. Aynı zamanda, mültecilerin eğitim, sağlık ve barınma gibi temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için somut projeler geliştiriliyor.

Filistinli gruplar, Lübnan’daki mülteci kamplarının İsrail ile iş birliği yapan güçlerin istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı direnişin merkezi olduğunu belirterek, bu alanların hem savunma hem de sivil dayanışma açısından yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ABD’nin ve İsrail’in bölgedeki fitne politikaları karşısında Filistin cephesinin tek yumruk olması elzem görülüyor.