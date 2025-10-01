Pentagon’da yeni çatışma: ABD, Avrupa’daki askeri varlığını azaltacak mı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dünya çapındaki üst düzey generalleri dün ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılımıyla Virginia eyaletindeki Quentico Deniz Piyadeleri Üssü’nde ‘olağandışı’ toplayan Pentagon Şefi Pete Hegseth’in önerileri Amerikan basınına sızan kulis bilgilerine göre kurumda ‘yeni bir çatışma’ yarattı.

Genelkurmay Başkanları Kurulu Başkanı Orgeneral Dan Caine de dahil birçok üst düzey Pentagdon yetkilisi ‘endişelerini’ kaydetti.

The Washington Post’un haberine göre Hegseth’in Ulusal Savunma Stratejisi’ni (NDS) yeniden yazma girişimi var ve bu planları dünkü üst düzey toplantıda paylaştı.