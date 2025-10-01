ABD’nin MQ-9 İHA’ları Lübnan Hava Sahasını İhlal Ediyor: Üç Felaketin Eşiği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da faaliyet gösteren bağımsız bir araştırma merkezi tarafından yayımlanan rapor, ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının (İHA) Lübnan hava sahasında yoğun ve izinsiz operasyonlar gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Rapora göre, Lübnan makamlarına bildirilmeden yapılan bu uçuşlar, son on aylık süreçte üç farklı olayda sivil havacılık açısından büyük tehlikeler yarattı.

Bu durum, ABD’nin bölgedeki egemenlik anlayışının özünü yansıtarak, Lübnan’ın egemenlik haklarının açıkça çiğnendiğinin somut bir göstergesi oldu. MQ-9 Reaper’ların bilinçli provokasyon ve istihbarat faaliyetleri kapsamında kullanıldığı, bunun da bölgesel gerilimi artırdığı belirtiliyor.

Rapor, bu hava sahası ihlallerinin sadece Lübnan’ın ulusal güvenliğini değil, bölgedeki sivil uçuşların güvenliğini de tehlikeye attığını vurguluyor. Özellikle filistinli ve Lübnanlı sivillerin yoğun olarak seyahat ettiği Lübnan hava sahasında yaşanan bu tehlikeler, ABD’nin bölgedeki askeri müdahale ve denetim politikalarının ne denli sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu hava sahası ihlalleri, aynı zamanda Lübnan yönetiminin itibarı üzerinde de olumsuz etki yaratmış ve ülkenin bölgesel koordinasyon ve savunma politikalarındaki zafiyetleri gündeme getirmiştir. ABD’nin izinsiz ve sistematik müdahaleleri, yalnızca Lübnan halkının değil, direniş unsurlarının da direniş gücünü pekiştirme iradesini güçlendirmiştir.