İşgalci İsrail güçleri HTŞ rejimi unsurlarını esir aldı: Colani tepkisiz

1 Ekim 2025 - 17:13
Siyonist rejim güçleri, Suriye’nin güneyinde HTŞ militanlarını esir alıp çırılçıplak soyarak resimlerini servis etti. HTŞ rejiminin bu utanç verici olay karşısında sessiz kalması, HTŞ’nin gerçek yüzünü bir kez daha açığa çıkardı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail güçleri, Suriye’nin güneyinde HTŞ militanlarından bazılarını esir alarak silahsızlandırdı ve çırılçıplak soyarak küçük düşürdü.

Irak merkezli Alahad TV, Arap medyasına ve Suriye’deki yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, işgal ordusunun Şam kırsalında, Dera çevresinde HTŞ’ye bağlı unsurlarını tutukladığını duyurdu.

Habere göre, HTŞ’ye bağlı militanlar önce silahsızlandırıldı, ardından üzerlerindeki askeri kıyafetler çıkarılarak çırılçıplak bırakıldı. Bu gelişme, hem İsrail işgalcilerinin Suriye’deki pervasızlığını hem de Batı destekli HTŞ yönetiminin acziyetini gözler önüne serdi.

Direniş kaynakları, HTŞ rejimi lideri Colani'nin bu aşağılayıcı olaya sessiz kalmasının, HTŞ’nin tamamen Batı ve İsrail güdümünde hareket ettiğini bir kez daha kanıtladığını belirtiyor.

İşgalci İsrail ordusu, Colani rejiminin Batı desteğiyle Suriye’de kontrolü ele geçirmesinden bu yana ülkenin dört bir yanında baskınlar düzenliyor, hava saldırılarıyla da Suriye’nin ağır silahlarını ve direniş kapasitesini hedef alıyor. Özellikle Dera ve güney Suriye’de işgal edilen yeni bölgeler, İsrail’in emperyalist projelerinin parçası olarak öne çıkıyor.

