İsrail Savaş Gemileri Sumud Dayanışma Filosuna Provokatif Saldırı Düzenledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sumud Dayanışma Filosu tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin filoya yönelik tehdit ve provokatif manevralarla saldırdığı bildirildi. Bu durum, İsrail’in bölgedeki işgalci ve baskıcı politikalarının devam ettiğinin, uluslararası sularda da Filistin direnişine yönelik saldırgan tavrını sürdürdüğünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İsrail savaş gemilerinin gerçekleştirdiği bu manevralar, hem uluslararası deniz hukukuna hem de Filistin halkının özgürlük ve dayanışma hakkına açık bir saldırıdır. İsrail’in agresif yaklaşımı, direniş hareketlerini engellemek ve özellikle dayanışma filosu gibi sembolik girişimleri hedef alarak bölgedeki direniş moralini zayıflatmayı amaçlamaktadır.

Sumud Dayanışma Filosu ise bu provokasyonlara karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtmiş ve bu tür saldırıların Filistin halkının özgürlük ve onur mücadelelerini asla engelleyemeyeceği mesajını verdi. İsrail’in gemi hareketleri, bölgedeki hegemonya hırsının bir parçası olarak sıklıkla kendini gösterirken, uluslararası kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor.