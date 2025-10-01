Trump’ın Gazze planı: Barış maskesi altında işgal tuzağı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 20 maddelik “Gazze sonrası planı”, Filistin halkına barış değil teslimiyet dayatıyor. Kağıt üzerinde ateşkes ve yeniden inşa söylemleriyle süslenen bu belge, özünde İsrail’in koşulsuz çıkarlarını garanti altına alıyor, Filistinlilerin haklarını ise tümden yok sayıyor.

Planın Ana Hatları ve Tehlikeleri

Hamas’ın 72 saat içinde silah bırakması ve tüm esirleri serbest bırakması şart koşuluyor.

İsrail’in kademeli “askeri çekilme” taahhüdü ise bağlayıcı değil, tamamen ucu açık bırakılmış. Filistin devletinin kurulması ya da halkın kendi kaderini tayin hakkı konusunda hiçbir garanti verilmiyor.

“Ekonomik kalkınma” adı altında Filistinlilerin göçe zorlanacağı, İsrail işgalinin ise devam edeceği öngörülüyor.

Trump’ın yıllardır Gazze’yi Akdeniz kıyısında “gayrimenkul fırsatı” olarak gördüğü bilinirken, sözde barış planının da aslında siyonist-emperyalist çıkarlar için hazırlandığı açıkça görülüyor.

İsrail’in Çelişkili Tavrı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray’daki basın toplantısında plana destek verse de, hemen ardından işgali sonlandırmayacaklarını ilan etti. Netanyahu, “İsrail ordusu Gazze’nin büyük kısmında kalmaya devam edecek” diyerek, planın en kritik iki maddesini — askerî çekilme ve Filistin devletinin kurulması — bizzat reddetti.

Hamas ve Direnişin Tepkisi

Hamas heyeti planı inceliyor olsa da, yetkililer açıkça bunun “tamamen İsrail yanlısı, imkânsız şartlar” içerdiğini vurguluyor. Hamas, Gazze’deki soykırımın sona ermesini sağlayacak her girişime açık olduğunu defalarca ilan etti. Ancak bu plan, direnişi tasfiye etmeyi hedefleyen bir tuzak olmaktan öteye gitmiyor.

İslami Cihad lideri Ziyad en-Nehhale’nin ifadesiyle:

“İsrail, savaşta elde edemediğini Amerika üzerinden dayatmaya çalışıyor.”

Gerçek Niye Saklanıyor?

Gazze’de 2023 Ekim’inden bu yana öldürülen 66 bini aşkın insan — çoğu kadın ve çocuk — ortadayken, Trump’ın planı işgali ve katliamları ödüllendiriyor. Filistinlilere hak, toprak ve egemenlik vaat etmeyen bu belge, sadece direnişi silahsızlandırmayı hedefliyor.