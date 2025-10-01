HTŞ rejimi normalleşme istiyor, İsrail Suriye'de bayrak dalgalandırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sosyal medyada yayılan görüntüler, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde işgalci İsrail güçlerinin provokatif bir adım attığını gözler önüne serdi. Görüntülerde, siyonist askerlerin Kuneytra’nın sembolik öneme sahip “Meydanü’l-Ased”’de işgal rejiminin bayrağını göndere çektiği ve rejimin marşı “Hatikva”yı söylediği görüldü.

Bu skandal girişim, Suriyeliler arasında büyük bir öfke ve infiale yol açtı. Zira Kuneytra, Suriye halkı için işgal karşıtı direnişin simgesel bir merkezidir. 1974’te Kuneytra’nın özgürleştirilmesinden sonra dönemin Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad, aynı noktada Suriye bayrağını göndere çekmiş ve bu alan “Meydanü’l-Ased” olarak anılmaya başlamıştı. Daha sonra meydan “Meydanü’l-Alam” (Bayrak Meydanı) adıyla da tanındı.

Sputnik’in aktardığına göre, bu görüntüler, Kuneytra’nın yıkılmış bölgelerinde, Suriye ordusunun Aralık ayında çekilmesinden sonra işgalci İsrail’in kurduğu yeni askeri noktada kaydedildi. Kaynaklar, işgal ordusunun burada kontrol noktası kurarak sivilleri aradığı ve kimlik denetimleri yaptığı bilgisini paylaştı.

Bu girişim, İsrail’in Suriye topraklarında fiili işgalini meşrulaştırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak bu provokasyonun, Direniş Cephesi’nin bölgedeki kararlılığını daha da güçlendireceği belirtiliyor.