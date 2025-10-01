ABD’nin kirli oyunu: Venezuela üzerinden küresel kuşatma planı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, son günlerde giderek tırmanan ABD-Venezuela gerilimine karşı net bir mesaj verdi: “Ülkemizi kuzeyden güneye, doğudan batıya savunacağız. Bu, Komutan Chávez’den öğrendiğimiz altın kuraldır.” Maduro’nun bu sözleri, ABD’nin Karakas’a karşı yürüttüğü çok boyutlu baskı politikasına doğrudan bir yanıttır.

ABD geçtiğimiz ay savaş gemilerini Karayipler’e göndererek bunu “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” bahanesiyle meşrulaştırmaya çalıştı. Trump yönetimi Maduro’yu “uyuşturucu baronu” olarak damgaladı ve açıkça görevden alınması gerektiğini duyurdu. Oysa BM raporlarına göre Latin Amerika’dan ABD ve Avrupa’ya giden uyuşturucunun yalnızca %5’i Venezuela üzerinden geçiyor. Asıl merkez Kolombiya’dır ve ABD’nin burada 7 askeri üssü bulunmasına rağmen tek bir somut önlem alınmamaktadır. Bu da Washington’un “uyuşturucu karteliyle mücadele” söyleminin yalnızca emperyalist bir bahane olduğunu gösteriyor.

Venezuelalı analistler, ABD’nin amacının yalnızca Maduro hükümetini yıkmak olmadığını, aynı zamanda Çin ve Rusya’nın Latin Amerika’daki etkisini kırmak olduğunu vurguluyor. Bugün Çin, Venezuela’da stratejik petrol yatırımları yaparken, Rusya da Caracas ile askeri işbirliğini derinleştiriyor. Washington ise bu ilişkileri tehdit olarak görüyor. Benzer baskılar Meksika’ya ve BRICS’ten çıkartılan Arjantin’e de yöneltildi.

Güney Amerika’daki birçok ülke ise bu emperyalist saldırganlığa karşı çıkıyor. Özellikle Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarında yer almayacaklarını ilan etti. Petro ayrıca Filistin davasına desteğini defalarca dile getirdi ve “ABD-İsrail’den daha güçlü bir ordu” çağrısı yaptı. Bu tavır, bölgede yeni bir direniş ekseninin oluştuğunu kanıtlıyor.

Her ne kadar ABD, Venezuela sınırına 8 savaş gemisi ve 4 bin asker yığmış olsa da, uzmanlara göre bu kuvvetler topyekûn işgal için yeterli değil. Ancak Washington’un hava saldırıları ve füze tehditleriyle Caracas’ı baskı altında tutmaya devam etmesi bekleniyor. Buna rağmen Maduro, “her türlü senaryoya hazırız” diyerek halkını ve ordusunu ulusal direnişe çağırdı.