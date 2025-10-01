  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Haber Analiz

Küresel Kararlılık Filosu: Gazze'ye 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz

1 Ekim 2025 - 17:38
News ID: 1733770
Küresel Kararlılık Filosu: Gazze'ye 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz

Soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Kararlılık Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" aktarıldı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel Kararlılık Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.

"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha