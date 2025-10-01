Küresel Kararlılık Filosu: Gazze'ye 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel Kararlılık Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.

"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.