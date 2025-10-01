Trump’ın Filistinlilere emperyalist dayatması: Göstermelik barış planı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Donald Trump’ın Gazze savaşına son verme bahanesiyle açıkladığı plan, gerçekte bir Amerikan-İsrail komplosu olarak şekillendi. Planın adı Trump’la anılsa da, içerik ve yönlendirme tamamen Siyonist rejimin çıkarlarına göre belirlendi. Bunu kanıtlayan en somut örnek, planın duyurusunun Trump ile Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki ortak basın toplantısıyla yapılmış olmasıdır.

Trump, bazı Arap ve İslam ülkelerinin liderleriyle New York’ta görüştü, fakat hiçbiri planın detaylarını bilmedi. Bu görüşmeler sadece yüzeysel fikir alışverişinden ibaretti. Siyonist rejim ise, planın her maddesinde söz sahibi oldu ve Filistinlilerin hiçbir şekilde ne görüşüne başvuruldu ne de masaya oturmalarına izin verildi. Böylece, Filistin halkına dayatılan şey tek taraflı bir zorbalık oldu: Ya bu şartları kabul etmek ya da tümden reddetmek.

Planın en büyük tehlikesi, Filistin direnişini suçlu göstermesi ve tüm yaşananları Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki hamlesine bağlamasıdır. Oysa ki dünyaca saygın hukukçular ve insan hakları örgütleri, İsrail’in Gazze’de tam teşekküllü bir soykırım gerçekleştirdiğini belgeleriyle ortaya koydu. Lahey Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı. Buna rağmen “Trump Planı” bu gerçekleri yok sayarak, katilin değil kurbanın silahsızlandırılmasını öngörüyor.

Plan; Hamas ve diğer direniş gruplarının silah bırakmasını, tünellerin yok edilmesini, geçici bir hükümetin kurulmasını ve bu hükümetin “Trump liderliğindeki barış konseyi”ne bağlı olmasını öngörüyor. Buna karşılık Siyonist rejimden hiçbir şey talep edilmiyor: Ne işgalin sona ermesi, ne Batı Şeria’daki yerleşimlerin durdurulması, ne Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıların son bulması, ne de devlet terörünün engellenmesi… Dahası, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına dair tek bir madde bile yok.

Netanyahu, planın kabulü için Ramallah yönetiminden “şehit ailelerine ödenen maaşların kesilmesi, Filistin ders kitaplarının değiştirilmesi, İsrail aleyhine açılan davaların geri çekilmesi ve Yahudi devletinin tanınması” gibi şartlar sıraladı. Bu taleplerin amacı, İsrail’in işlediği bütün suçların aklanmasıdır.

Filistin direnişine ise dayatılan şey, koşulsuz teslimiyettir: Silah bırakmak karşılığında “güvenli çıkış koridoru” vaadi. Bu aslında halkın yıllardır verdiği mücadeleyi sıfırlamak, “Aksa Tufanı”nı suçlu göstermek ve şehitlerin kanını boşa çıkarmaktır.

Bununla birlikte, Hamas ve direniş güçleri, gerçek bir çözümün ancak tam bir İsrail çekilmesi ve Kudüs başkentli bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabileceğini defalarca vurgulamıştır. Bu şartlar yerine getirilmediği sürece, Filistin halkı teslim olmayacak ve direniş bayrağı dalgalanmaya devam edecektir.