Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bir medya organı, siyonist rejimin bakış açısından Çin’in artık “potansiyel rakip” değil, doğrudan “stratejik tehdit” haline geldiğini yazdı. İbranice yayımlanan Maariv gazetesinde çıkan yazıda, Çin’in İran’a finansal destek sağladığı, Hamas’a siyasi alan açtığı, İsrail limanlarına nüfuz ettiği ve en önemlisi işgal rejimine yönelik küresel meşruiyet reddi hareketini desteklediği itiraf edildi.

Makalenin yazarı, Çin’in “adil arabulucu” görünümü altında aslında direniş eksenine ciddi katkı sunduğunu kabul etti. Yazıya göre Pekin, Hamas heyetlerini defalarca ağırladı, “Filistin Birliği” girişimine ev sahipliği yaptı ve Birleşmiş Milletler’de İsrail’i zor durumda bırakan ateşkes tasarılarını destekledi.

İşgalci rejimin endişesi sadece diplomatik alanda değil. Çin şirketlerinin Hayfa Limanı’ndaki faaliyetleri, Tel Aviv tarafından “istihbarat tehdidi” olarak görülüyor. Siyonist ordu, Çin gemilerinin donanma üslerine yanaşmasını engellemek zorunda kaldı. Bu durum, Pekin’in Doğu Akdeniz’de stratejik bir etki alanı kurduğunu gösteriyor.

Yazıda ayrıca, Türkiye’nin Çin ile kurduğu yeni ticaret koridorları işgal rejimi açısından “tehdit” olarak tanımlandı. Makalede, Yemen Ensarullah hareketinin Kızıldeniz’deki operasyonlarının da Çin-Direniş Cephesi işbirliğiyle Batı ve İsrail üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü.

Bu itiraflar, Siyonist İsrail medyasının Çin, İran, Hamas ve Yemen arasında şekillenen direniş eksenli yeni jeopolitik denklemi açıkça “tehlike” olarak görmeye başladığını kanıtlıyor. Batı ve Tel Aviv’in korkusu, aslında Direniş Cephesi’nin gücünün artışını teyit ediyor.