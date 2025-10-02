Kolombiya’dan İsrail’e Sert Hamle: Diplomatlar Sınır Dışı, Ticaret Anlaşması Feshedildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kolombiya, Gazze’de yaşananlar karşısındaki duruşunu güçlü ve net bir şekilde ortaya koydu. Devlet Başkanı Gustavo Petro, Sumud Filosu operasyonu sırasında iki Kolombiyalı vatandaşın İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından harekete geçti.

Petro, bu gelişmeyi kabul edilemez bir diplomatik ihlal olarak değerlendirerek, İsrail’in tüm diplomatik heyetini derhal sınır dışı etme kararı aldı. Ayrıca uzun yıllardır devam eden serbest ticaret anlaşmasını feshederek ekonomik ilişkileri dondurdu. Bu adımlar, Kolombiya’nın İsrail’e yönelik sert tepkisini açıkça ortaya koyuyor.

Bununla kalmayıp, Kolombiya hükümeti uluslararası arenada hukuki bir mücadele başlatacaklarını da açıkladı. Başkan Petro, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması adına güçlü bir duruş sergilemenin önemine dikkat çekti. Kolombiya’nın bu hamlesi, İsrail’in Gazze politikalarına karşı yükselen uluslararası tepkilerin yeni bir örneği olarak görülüyor.

Bu adım, Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya uzanan dayanışmanın simgesi olurken, bölgedeki diplomatik dengeleri yeniden hareketlendirecek gibi görünüyor.