2 Ekim 2025 - 16:13
Küresel Sumud Filosu Direnişi: Mikeno Gazze’ye Ulaştı, İsrail Engellerine Rağmen Mücadele Sürüyor

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail’in uluslararası sulardaki baskınlarına karşın seferini sürdürüyor. İsrail askerlerinin el koyduğu birçok tekne arasında sadece Mikeno Gemisi, tüm engellemelere rağmen Gazze kıyılarına ulaşmayı başardı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası sularda İsrail’in yoğun baskı ve engellemelerine rağmen, Küresel Sumud Filosu’nun insani yardım çabası kararlı şekilde devam ediyor. İsrail güçleri, filosundaki birçok tekneye el koyarak operasyonları baltalamaya çalıştı ancak Mikeno Gemisi bu engellere rağmen Gazze'ye varmayı başardı.

Bu başarı, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyuna direnişin sürdüğünü göstermek açısından stratejik bir öneme sahip. Filonun geri kalan tekneleri ise İsrail’in müdahaleleri nedeniyle ele geçirilmiş olsa da, operasyonun ruhu ve direniş azmi devam ediyor.

Filonun Gazze kıyısına ulaşması, İsrail’in abluka politikasına karşı bölgesel dayanışmanın gücünü simgeliyor. Uzmanlar ise insani yardımın ulaştırılması çabalarının sadece sembolik değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik düzeyde de yankı yaratacağını belirtiyor. Bölgedeki kriz, bu tür cesur girişimlerle hem içeride hem dışarıda görünürlüğünü artırmaya devam ediyor.

