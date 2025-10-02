Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Sumud Filosu’na Saldırısı Terör Suçudur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail güçlerinin uluslararası sularda gerçekleştirilen Küresel Sumud Filosu saldırısının, sadece deniz hukukunu ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda masum sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bir terör hareketi olduğu belirtildi. Bu eylemin, insani yardım çabalarını engellemek ve bölgedeki krizleri derinleştirmek amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırıya karşı sessiz kalmaması gerektiği, benzer provokasyonların tekrarlanmasının bölgesel istikrarı ciddi şekilde zedeleyeceği uyarısı yapıldı. Türkiye, bu tür hukuksuz eylemler karşısında uluslararası normların savunuculuğunu sürdürmeye kararlı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Analistler, Dışişleri Bakanlığı’nın bu güçlü açıklamasının, hem diplomatik alanda İsrail üzerindeki baskıyı artırma stratejisinin bir parçası hem de insani yardım ve direniş hareketlerine olan desteğin simgesi olduğunu değerlendiriyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin uluslararası hukuka uygun çözülmesi için bu tür duruşların kritik önemde olduğu ifade ediliyor.