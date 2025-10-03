Küresel Sumud Filosu Gazze’ye Ulaştı, İşgalci İsrail’de Korku Duvarları Örüldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye yönelttiği bu anlamlı deniz harekatı, Filistin direnişi için yeni ve güçlü bir dönemin habercisi olarak kayda geçti. İsrail yönetimi ve destekçileri için ise beklenmedik ve yıkıcı bir moral yıkımı anlamına geliyor. Ablukayı yarmak isteyen aktivistlerin cesaret ve kararlılığı, işgalcilerin yıllardır inşa ettiği kontrol duvarlarını sarsmış durumda.

Yahudiler, Siyonistler ve Haçlı ittifakının birleşik korkusu, bu filonun mücadelesi karşısında dağılmış, direnişin önünde geçilemez bir duvar gibi yükselen iradesi ile karşılaşmış durumda. İsrail’in tüm tehdit ve engelleme çabalarına rağmen, birkaç tekne Gazze karasularına ulaşabildiği için, işgalciler içinde derin bir panik havası hâkim.

Bu hareket, sadece ablukanın fiziksel delinişi değil, aynı zamanda direnişin ruhunun, yıllardır süren zulme rağmen nasıl dirildiğinin güçlü bir nişanesi. Filistin davasının uluslararası desteğe ve gerekirse fiziki müdahalelere ne denli açık olduğunu da tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. İşgalcilerin korku ve paniği arttıkça, direnişin sesinin daha da gür çıkacağının da işareti oluyor bu gelişme.