Trump ve Netanyahu’nun uluslararası tuzağı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump ve işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ortaklaşa hazırladığı sözde “Gazze Barış Planı”, aslında Filistin halkının haklarını gasp etmeyi hedefleyen yeni bir tuzaktır. Kağıt üzerinde “ateşkes, yeniden imar ve barış” gibi masum görünen başlıklar taşısa da, detaylarına bakıldığında bu plan, direnişi tasfiye etmeyi, Gazze’yi fiilen ABD-İsrail vesayetine bırakmayı ve Filistin davasını yok etmeyi amaçlamaktadır.

Planın en dikkat çekici noktaları arasında şunlar yer alıyor:

Ateşkesin geçici ve denetimli olması, direnişi teslim almaya yönelik bir manevra olarak sunuluyor.

Hamas’ın tamamen silahsızlandırılması istenirken, siyonist işgalcilerin silahlarından söz edilmiyor.

Esir takası adı altında, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, buna karşılık yalnızca az sayıda Filistinli tutsağın özgürlüğüne kavuşması öngörülüyor.

Gazze’nin yönetimi için “uluslararası barış konseyi” adı altında yeni bir vesayet sistemi kurulması planlanıyor. Bu yapı, ABD ve Batı’nın kontrolünde olacak ve Filistin’in kendi kaderini tayin hakkını tamamen ortadan kaldıracak.

Gazze’nin yeniden inşası, ABD ve siyonistlerin siyasi şartlarına bağlanarak açıkça bir “şantaj” aracına dönüştürülüyor.

Plan, Filistin ulusal birliğini parçalayarak Gazze’yi Batı Şeria’dan koparmayı ve davayı tarihsel köklerinden uzaklaştırmayı hedefliyor.

Analistler, bu planın 1917 Balfour Deklarasyonu’ndan 1993 Oslo Anlaşmaları’na kadar uzanan işgalci komploların güncellenmiş bir versiyonu olduğunu belirtiyor. Amaç, direnişin silahsızlandırılması, Filistin’in siyasi haklarının yok sayılması ve “ekonomik kalkınma” vaatleriyle davanın tasfiye edilmesidir.

Buna karşılık Hamas’ın verdiği yanıt, “akıllı ve sorumlu” bir siyasi hamle olarak değerlendiriliyor. Hamas, Gazze’nin geleceğiyle ilgili kararların ulusal uzlaşı temelinde alınması gerektiğini vurguladı, silahların tamamen teslim edilmeyeceğini, ancak gelecekteki bir Filistin devletine devredileceğini açıkladı. Ayrıca, Gazze’nin yönetiminin uluslararası değil, bağımsız bir Filistinli otorite tarafından yürütülmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Direniş hareketi, böylelikle planı reddetmiş, fakat aynı zamanda uluslararası kamuoyuna karşı diplomatik bir denge kurarak, sorumluluğu ABD ve İsrail’in üzerine bırakmıştır.