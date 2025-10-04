Soykırımda son durum: 67 bin 74 şehit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, katil İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 cenaze ve 265 yaralının ulaştığı belirtildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 67 bin 74'e, yaralıların sayısının 169 bin 430'a yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 720 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.