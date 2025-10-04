Gazze planında son durum: Mısır'da müzakere yapılacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı Gazze Planı için taraflar olumlu bir yola girdi. Katil Netanyahu, planı açıklandığı gün kabul etmişti.

Planın taraflar arasında müzakere edilebilir bulunmasının ardından, Hamas'ın esir aldığı Siyonist serbest bırakmasına öncelik verilecek. Siyonist İsrail rejimi da planın uygulanması aşamasına geçmiş görünüyor ve operasyonlarını askıya aldı.

Hamas'ın Gazze Planı'nı müzakereye hazır olduğunu açıklamasının ardından Siyonist İsrail güçleri, (IDF) Gazze'deki operasyonlarını durdurmaya hazırlanıyor.

IDF, "siyasi kademeden" gelen emirler üzerine, "Trump planının ilk aşamasının uygulanması için hazırlıkların ilerletilmesi." talimatını verdiğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir Siyonist yetkili, IDF'nin yalnızca Gazze Şeridi genelinde savunma operasyonlarına geçeceğini ekledi. Gazze Şehri saldırısının ne zaman tamamen sona ereceği veya savunmaya geçişin ne zaman gerçekleşeceği belirtilmedi ve IDF açıklamasında bu konudan bahsedilmedi.

Siyonist basın, katil İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk görüşmelerinin ilk turunun yarın (pazar günü) Mısır'da başlamasının muhtemel olduğu bildirilirken, en olası görüşme yerinin Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Şarm el-Şeyh olduğu ifade edildi.