Dijital çağın yeni cephe hattı: Direnişin siber savunması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Muasır dönemde veri artık yalnızca bir karar alma aracı değil; milli güvenlik, dijital egemenlik ve stratejik bağımsızlığın omurgasıdır. Uzmanlara göre, “veri hâkimiyeti”, akıllı yönetişim ve milli gücün temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir.

Yapılan araştırmalar, veriyi toplayıp analiz eden ve ulusal ölçekte bütüncül bir veri yönetim sistemi kuran ülkelerin, siber saldırılar karşısında çok daha dayanıklı olduklarını göstermektedir. Ancak, özellikle Batı’nın ve işgalci Siyonist rejimin başvurduğu yeni nesil tehditler, yalnızca konvansiyonel saldırılarla sınırlı kalmamaktadır. Veri manipülasyonu, yapay zekâ destekli siber sabotajlar ve çok katmanlı hibrit operasyonlar, ulusların ekonomik, mali, enerji ve iletişim altyapılarını doğrudan hedef almaktadır.

İranlı uzmanlar, bu saldırıların en belirgin şekilde 12 günlük Siyonist saldırganlık sonrası dönemde görüldüğünü vurguluyor. İşgal rejimi, askeri başarısızlığını örtmek için savaş alanını sanal dünyaya taşımakta, kritik veri sistemlerine sızma ve algı operasyonlarıyla ülkenin direncini kırmaya çalışmaktadır. Özellikle enerji, bankacılık ve haberleşme altyapısına yönelik siber saldırılar, Tel Aviv’in stratejik bir baskı aracı olarak kullandığı yeni yöntemlerden biridir.

Dünyada da tablo nettir: ABD ve müttefikleri, sözde “veri koruma yasaları” adı altında (örneğin AB’de GDPR ve ABD’de CCPA) düzenlemeler yaparken, bu normları kendi casusluk operasyonlarını meşrulaştırmak için kullanmaktadır. Buna karşılık Singapur ve Güney Kore gibi bazı ülkeler, ulusal ölçekte merkezi gözetim ve erken uyarı sistemleriyle daha gerçekçi bir siber savunma modeli geliştirmiştir.

Uzmanlara göre İran’ın bu süreçte en önemli adımı, ulusal veri yönetişimi ve siber direniş stratejisini bir bütün olarak kurgulamak, yani veriyi hem “milli servet” hem de “milli cephe hattı” olarak değerlendirmektir. Bu stratejide, verinin sınıflandırılması, mülkiyetin tanımlanması, erişim yetkilerinin kesin çizgilerle belirlenmesi ve tüm aşamalarda bağımsız gözetim mekanizmalarının uygulanması hayati önem taşımaktadır.

Çünkü günümüzde düşman yalnızca silah ve bomba ile değil; veri manipülasyonu, siber sabotaj ve algı operasyonlarıyla da savaşı sürdürmektedir. Buna karşı en etkili silah, milli ölçekte bütünleşik bir veri yönetim sistemi ve direniş eksenli dijital savunmadır.