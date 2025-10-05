Hindistan, İran’dan Petrol Alımını Yaptırımlara Rağmen Arttırma Talebinde Bulundu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hindistan, İran’a uygulanan yaptırımların sıkılaştırılmasını tetikleyen mekanizmanın devreye alınmasına rağmen petrol alımlarını artırmak için acele ediyor. İran Meclisi Enerji Komisyonu’ndan Rıza Sebhend, bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Sebhend’e göre, Hindistan’ın bu talebi, enerji ihtiyacındaki artış ve tedarik çeşitliliği stratejisiyle örtüşüyor. Bu durum, bölgesel enerji piyasalarında yeni dengelerin sinyalini veriyor.

Başka bir açıdan bakıldığında, Hindistan’ın adımı, İran’ın enerji ihracatındaki zorlukları aşma çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Sebhend, Hindistan’ın petrol açıklamasının ekonomik ve siyasi faktörlerle şekillendiğini belirtti. Tetik mekanizmasının devreye girmesi, yaptırımları sıkılaştırsa da, enerji alanındaki bu gelişme, bölgesel iş birliği dinamiklerini hareketlendirdi.

Enerji alanındaki bu hızlı talep artışı, uluslararası piyasaların yanı sıra İran’ın ekonomik gelecek planları için kritik bir işaret olarak yorumlanıyor. İran ve Hindistan arasında devam eden enerji diyaloğu, bölgedeki enerji güvenliği ve stratejik ilişkilerde yeni bir dönemi başlatabilir.