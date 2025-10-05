İran’dan Avrupa’ya Sert Uyarı: Nükleer Müzakereyi Bozan Talepler Kabul Edilemez

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomatik arenada Batılı müzakerecileri sert sözlerle eleştirdi. Arakçi, Tahran’ın nükleer programı üzerine yapılan müzakereleri gölgeleyen “gerçekçi olmayan taleplerin” süreci sabote ettiğinin altını çizdi. Avrupa’nın bu konudaki tutumunun giderek etkisizleştiğini ifade eden bakan, eğer “tetik mekanizması” devreye sokulursa İran’ın adım adım güçlendirilmiş politikalarla karşılık vereceğini belirtti. Bu açıklamalar, müzakere masasındaki kırılgan dengelerin daha da hassaslaşacağına işaret ediyor.

Başka bir yorumla, Arakçi’nin açıklamaları bölge ve uluslararası aktörler arasında gerginliği artırabilecek önemli bir uyarı olarak görülüyor. Hem diplomatik hem de stratejik alanda kalın çizgiler çizen İran, Batılı ülkeleri daha işbirlikçi ve gerçekçi olmaya çağırıyor. Avrupa’nın artan rol kaybı ise, müzakere sürecinin geleceğine dair soru işaretlerini büyütüyor.

Bu gelişmeler ışığında, nükleer meselede yeni bir döneme girilirken, taraflar arasındaki güven sorunu ve tutum farklılıkları ne yazık ki yapıcı çözümleri zorlaştırıyor. İran’ın sert duruşu, bölgesel ve küresel politik dengeleri yakından etkileyecek potansiyelde.